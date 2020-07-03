Feghouli transferi için sıraya girdiler! Yeni talibi...
Galatasaray'da son dakika Sofiane Feghouli haberi... Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Cezayirli yıldız için önemli bir haber gündeme geldi. Buna göre Süper Lig devinin sezon sonunda satmayı planladığı Feghouli'ye bir talip daha çıktı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli yol ayrımında... Afrika basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılıların sezon sonunda yıldız oyuncunun satışıyla beraber transfer için fon yaratmak istediği ifade edilirken, yeni talibinin çıktığı belirtildi.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Feghouli'ye Al Gharafa'nın ardından Al Duhail de talip oldu.
TRANSFERDE ÖNCELİK FEGHOULI
Öte yandan Al Duhail kulübünün yetkililerinin, Feghouli transferine öncelik verdiği ve bu girişim için tüm şartların zorlanacağı yazıldı.
SUUDİLERLE GÖRÜŞME HALİNDE
Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için izin verdiği Cezayirli yıldızın, Suudi kulüpleriyle şu anda görüşme halinde olduğu da notlara eklendi.
Sofiane Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 24 maça çıkarken 6 gol kaydetmişti.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 15:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Feghouli transferi için sıraya girdiler! Yeni talibi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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