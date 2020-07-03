Feghouli transferi için sıraya girdiler! Yeni talibi... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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Feghouli transferi için sıraya girdiler! Yeni talibi...

Feghouli transferi için sıraya girdiler! Yeni talibi...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Cezayirli yıldız için önemli bir haber gündeme geldi. Buna göre Süper Lig devinin sezon sonunda satmayı planladığı Feghouli'ye bir talip daha çıktı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'ın yıldızı yol ayrımında... Afrika basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılıların sezon sonunda yıldız oyuncunun satışıyla beraber transfer için fon yaratmak istediği ifade edilirken, yeni talibinin çıktığı belirtildi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Feghouli'ye Al Gharafa'nın ardından Al Duhail de talip oldu.

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TRANSFERDE ÖNCELİK FEGHOULI
Öte yandan kulübünün yetkililerinin, Feghouli transferine öncelik verdiği ve bu girişim için tüm şartların zorlanacağı yazıldı.

SUUDİLERLE GÖRÜŞME HALİNDE
Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için izin verdiği Cezayirli yıldızın, Suudi kulüpleriyle şu anda görüşme halinde olduğu da notlara eklendi.

Sofiane Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 24 maça çıkarken 6 gol kaydetmişti.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 15:27
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