Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dağılıyor! Onyekuru'nun ardından bir yıldız daha...

Sezonun ikinci yarısında iyi bir grafik yakalayan ancak, pandemi virüsü sebebiyle lige verilen aranın ardından yaşadığı puan kayıplarının yanında, sakatlıklarla da boğuşan Galatasaray'da son günlerde işler pek de yolunda gitmiyor. Başarılı eldiven Muslera'yı sakatlığı nedeniyle uzun süreliğine kaybeden sarı-kırmızılılara bir şok da Henry Onyekuru'dan gelmişti. Nijeryalı golcünün kulübü Monaco'nun oyuncusunu geri çağırması sonrası görüşmeler sürerken, bir isim ile daha yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...