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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dağılıyor! Onyekuru'nun ardından bir yıldız daha...
Sezonun ikinci yarısında iyi bir grafik yakalayan ancak, pandemi virüsü sebebiyle lige verilen aranın ardından yaşadığı puan kayıplarının yanında, sakatlıklarla da boğuşan Galatasaray'da son günlerde işler pek de yolunda gitmiyor. Başarılı eldiven Muslera'yı sakatlığı nedeniyle uzun süreliğine kaybeden sarı-kırmızılılara bir şok da Henry Onyekuru'dan gelmişti. Nijeryalı golcünün kulübü Monaco'nun oyuncusunu geri çağırması sonrası görüşmeler sürerken, bir isim ile daha yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
3 Temmuz 2020 Cuma 13:42
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Süper Lig'de bitime az bir süre kala kulüpler önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda.
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Bu sezon özellikle corona virüsü salgını ile verilen aranın ardından aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunda büyük değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
Bu sebepten transfer temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı kulübe, Henry Onyekuru'dan şoke eden bir haber gelmişti.
Devre arasında Monaco'dan kiralanan ve sözleşmesi 30 Haziran'da resmi olarak sona eren Nijeryalı futbolcu, Fransız kulübü tarafından geri çağrılmış bunun üzerine Onyekuru idmana çıkamamıştı.
FIFA'nın pandemi nedeniyle aldığı tavsiye kararına karşın Monaco, yeni hocaları Roberto Moreno'nun erken başlayacak olan kamp çalışmalarında Onyekuru'yu görmek istediğini ifade etmişti.