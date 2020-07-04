Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim 11'ini arıyor

Galatasaray sezon sonuna çok eksik geldi. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçına da birçok eksikle çıkacak. Sezonun belirleyici haftalarında bu kadar eksik teknik direktör Fatih Terim'in elini kolunu bağlıyor. İmparator sahaya sürebileceği en iyi 11'i arıyor. Deneyimli çalıştırıcının sezonu kapatan Fernando Muslera'nın yerine yine Okan Kocuk'a şans vermesi bekleniyor. Savunma Mariano, Ryan Donk sakatlığı geçen Marcao ve Marcelo Saracchi'den oluşacak.

EN UÇTA YİNE EMRE AKBABA

Fatih Terim orta sahada Jean Michel Seri, Younes Belhanda ve Ömer Bayram üçlüsünü kullanacak. Henry Onyekuru'nun ayrılmasıyla ön tarafta da mecburi değişim yaşanacak. Sağ kanatta Sofiane Feghouli oynayacak. Sol önde ise Henry Onyekuru'nun yerine Jesse Sekidika'nın forma giymesi bekleniyor. Gaziantepspor maçında performansı beğenilmeyen Jimmy Durmaz'ın yine yedek bekleyeceği tahmin ediliyor. İmparator en uçta bir kez daha Emre Akbaba'ya şans tanıyacak.

SADECE 4 OYUNCU

Galatasaray, sezonun en önemli bölümüne çok eksik giriyor. Gidenler-gelenler, sakatlar, cezalılar derken Cimbom, Trabzonspor karşısına ana plandan bir hayli şaşmış şekilde çıkacak. Sezonun ilk haftası olan Denizlispor karşılaşmasından sadece 4 ismin sahada olması bekleniyor. Mariano, Marcao, Seri ve Belhanda haricinde diğer 7 futbolcu tamamen değişecek.

HEDEF GALİBİYET

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, birçok eksiğe rağmen kulübün pes etmeyen yapısını sahada görmek istiyor. Geçen hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasındaki futboldan memnun olan başarılı çalıştırıcı öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Biz Galatasaray'ız. Burada eksik, cezalı, sakat olmaz. Sahaya 11 kişi çıkarız ve işimizi yaparız" diyerek futbolcularını 3 puana şartlıyor.

KULÜBESİ DOLMUYOR

Aslan'da teknik direktör Fatih Terim sahaya çıkaracağı 11'i bu şekilde belirlerken 21 kişilik maç kadrosunu ise dolduramıyor. Deneyimli hoca, altyapıdan takviyelerle kulübeyi tamamlayacak.