Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim 11'ini arıyor
Galatasaray'da sakatlık, cezalar, kontratı bitenler derken elde sağlam oyuncu kalmadı. Trabzonspor mücadelesi öncesi İmparator Fatih Terim dertli... Deneyimli çalıştırıcı geriye kalan isimlerden en iyi 11'i çıkarmak için uğraşıyor. Bir yandan da takımı 3 puan için motive ediyor.
Galatasaray sezon sonuna çok eksik geldi. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçına da birçok eksikle çıkacak. Sezonun belirleyici haftalarında bu kadar eksik teknik direktör Fatih Terim'in elini kolunu bağlıyor. İmparator sahaya sürebileceği en iyi 11'i arıyor. Deneyimli çalıştırıcının sezonu kapatan Fernando Muslera'nın yerine yine Okan Kocuk'a şans vermesi bekleniyor. Savunma Mariano, Ryan Donk sakatlığı geçen Marcao ve Marcelo Saracchi'den oluşacak.
EN UÇTA YİNE EMRE AKBABA
Fatih Terim orta sahada Jean Michel Seri, Younes Belhanda ve Ömer Bayram üçlüsünü kullanacak. Henry Onyekuru'nun ayrılmasıyla ön tarafta da mecburi değişim yaşanacak. Sağ kanatta Sofiane Feghouli oynayacak. Sol önde ise Henry Onyekuru'nun yerine Jesse Sekidika'nın forma giymesi bekleniyor. Gaziantepspor maçında performansı beğenilmeyen Jimmy Durmaz'ın yine yedek bekleyeceği tahmin ediliyor. İmparator en uçta bir kez daha Emre Akbaba'ya şans tanıyacak.
SADECE 4 OYUNCU
Galatasaray, sezonun en önemli bölümüne çok eksik giriyor. Gidenler-gelenler, sakatlar, cezalılar derken Cimbom, Trabzonspor karşısına ana plandan bir hayli şaşmış şekilde çıkacak. Sezonun ilk haftası olan Denizlispor karşılaşmasından sadece 4 ismin sahada olması bekleniyor. Mariano, Marcao, Seri ve Belhanda haricinde diğer 7 futbolcu tamamen değişecek.
HEDEF GALİBİYET
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, birçok eksiğe rağmen kulübün pes etmeyen yapısını sahada görmek istiyor. Geçen hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasındaki futboldan memnun olan başarılı çalıştırıcı öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Biz Galatasaray'ız. Burada eksik, cezalı, sakat olmaz. Sahaya 11 kişi çıkarız ve işimizi yaparız" diyerek futbolcularını 3 puana şartlıyor.
KULÜBESİ DOLMUYOR
Aslan'da teknik direktör Fatih Terim sahaya çıkaracağı 11'i bu şekilde belirlerken 21 kişilik maç kadrosunu ise dolduramıyor. Deneyimli hoca, altyapıdan takviyelerle kulübeyi tamamlayacak.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim 11'ini arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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