Galatasaray'da ödeme krizi yolda! Ömer Bayram ve Lemina...

Trabzonspor maçından sonra Onyekuru krizinin artçı şokları yaşanabilir. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'da futbolcu alacakları 4 ila 6 ay arasında birikti. Takımın en ucuz ismi (450 bin Euro) olmasına rağmen aylardır maaşı ödenmeyen Ömer Bayram ve kiralık sözleşmesi bitmek üzere olan Mario Lemina bu konudaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

MUSLERA DEVREDE

"Bitse de gitsek'' havasında son 5 maça hazırlanan futbolcuları motive etme görevi, ayağı kırık olan kaleci Muslera'ya düştü. Kulüp yetkilileri, sakat haliyle çalışmalara başlayan Muslera'nın Florya'daki olumsuz havayı değiştirmesini umuyorlar.