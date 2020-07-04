Galatasaray'da ödeme krizi yolda! Ömer Bayram ve Lemina...
Galatasaray'da sözleşmesi bittiği için Monaco'ya dönmek zorunda kalan Onyekuru'nun ardından yeni bir kriz ortaya çıktı. Oyuncuların maaşlarının 4-6 ay arasında biriktiği ifade edilirken, Ömer Bayram ve Lemina'nın bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.
Trabzonspor maçından sonra Onyekuru krizinin artçı şokları yaşanabilir. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'da futbolcu alacakları 4 ila 6 ay arasında birikti. Takımın en ucuz ismi (450 bin Euro) olmasına rağmen aylardır maaşı ödenmeyen Ömer Bayram ve kiralık sözleşmesi bitmek üzere olan Mario Lemina bu konudaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.
MUSLERA DEVREDE
"Bitse de gitsek'' havasında son 5 maça hazırlanan futbolcuları motive etme görevi, ayağı kırık olan kaleci Muslera'ya düştü. Kulüp yetkilileri, sakat haliyle çalışmalara başlayan Muslera'nın Florya'daki olumsuz havayı değiştirmesini umuyorlar.
- 04.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da ödeme krizi yolda! Ömer Bayram ve Lemina... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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