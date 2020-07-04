Galatasaray'da ödeme krizi yolda! Ömer Bayram ve Lemina... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Onyekuru sonrası bir kriz daha! Ömer Bayram ve Lemina...

'da ödeme krizi yolda! ve Lemina...

Galatasaray'da ödeme krizi yolda! Ömer Bayram ve Lemina...

'da sözleşmesi bittiği için Monaco'ya dönmek zorunda kalan Onyekuru'nun ardından yeni bir kriz ortaya çıktı. Oyuncuların maaşlarının 4-6 ay arasında biriktiği ifade edilirken, ve Lemina'nın bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

maçından sonra Onyekuru krizinin artçı şokları yaşanabilir. Sabah'ta yer alan habere göre 'da futbolcu alacakları 4 ila 6 ay arasında birikti. Takımın en ucuz ismi (450 bin Euro) olmasına rağmen aylardır maaşı ödenmeyen ve kiralık sözleşmesi bitmek üzere olan Mario Lemina bu konudaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

MUSLERA DEVREDE

"Bitse de gitsek'' havasında son 5 maça hazırlanan futbolcuları motive etme görevi, ayağı kırık olan kaleci Muslera'ya düştü. Kulüp yetkilileri, sakat haliyle çalışmalara başlayan Muslera'nın Florya'daki olumsuz havayı değiştirmesini umuyorlar.

  1. 04.07.2020
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