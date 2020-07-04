Fenerbahçe'ye büyük şok! Fatih Terim: Mutlaka alın
Süper Lig'de bitime az bir süre kala gelecek sezon için kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren ekipler birçok isimle temas halinde. Özellikle ligin 4 büyük ekibi şu sıralar transferde atak bir görüntü sergilerken, Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını almaya kararlı. İşte detaylar...
4 Temmuz 2020 Cumartesi 10:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de 30. haftasında perde, Denizlispor-Gaziantep mücadelesi ile resmen açılmıştı. Kulüpler, ligin bitimine sayılı haftalar kala çalışmalarını sürdürürken birçok isimle de temas halinde.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle ligin 4 büyük ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, geçtiğimiz haftalarda iki ezeli rakip olan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Mert Hakan Yandaş transfer için büyük bir savaş yaşanmıştı.
İki ekibin de kadrosuna katmak istediği ismin transferini bitirmeye, başta yakın olan taraf Galatasaray iken, sonrasında yaşananlarla ibre günden güne sarı-lacivertlilere doğru dönmeye başlamış ve Emre Belözoğlu'nun da yoğun mesaisi sonrası başarılı oyuncu Fenerbahçe'yi seçmişti.
Bu gelişme sonrası Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun menajerine "Bu tavır bizim prensiplerimize uymuyor. Sezon bitiminde bir sakatlık dahi yaşamış olsa biz verilmiş sözümüzü yerine getirirdik ancak döviz kuru yükseldi, teklif düştü, iyi öneri geldi diyerek şartları değiştirmek istemeniz çok da doğru değil. Karar sizin" diyerek resti çekmişti.
Vedat Muriqi'nin ardından transferde ikinci kez Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'dan bu kez flaş bir hamle geldi.