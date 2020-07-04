Fenerbahçe'ye büyük şok! Fatih Terim: Mutlaka alın

Bu gelişme sonrası Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun menajerine "Bu tavır bizim prensiplerimize uymuyor. Sezon bitiminde bir sakatlık dahi yaşamış olsa biz verilmiş sözümüzü yerine getirirdik ancak döviz kuru yükseldi, teklif düştü, iyi öneri geldi diyerek şartları değiştirmek istemeniz çok da doğru değil. Karar sizin" diyerek resti çekmişti.