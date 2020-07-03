Semih Kaya'nın menajeri açıkladı! G.Saray...
Gelecek yıl için stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, eski futbolcuları Semih Kaya'yı gündemine aldı. Kaya'nın menajeri futbolcunun Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bu sezon stoper bölgesinde bir türlü istikrarı yakalayamayan Galatasaray, gelecek yıl savunma rotasyonunu güçlü tutmak için çalışmalara başladı.
Gelecek sene düşmesi beklenen yabancı sınırlamasının da etkisiyle Türk futbolculara yönelen Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncuları Semih Kaya'yı listeye aldı.
"GALATASARAY SEMİH'İN EVİ"
Menajer Güde Fazıl Özdemir, NTV'ye Semih Kaya'nın Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Semih Kaya'nın Sparta Prag ile olan kontratı 15 Temmuz'da bitecek. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih'in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.
2006 yılında Galatasaray altyapısına katılan Semih Kaya, daha önce sarı-kırmızılı forma ile 6 buçuk sezon geçirdi ve 209 resmi maça çıktı.
- 03.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Semih Kaya'nın menajeri açıkladı! G.Saray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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