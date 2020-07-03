Semih Kaya'nın menajeri açıkladı! G.Saray... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Menajeri açıkladı! G.Saray...

'nın menajeri açıkladı! G.Saray...

Semih Kaya'nın menajeri açıkladı! G.Saray...

Gelecek yıl için stoper bölgesini güçlendirmek isteyen , eski futbolcuları 'yı gündemine aldı. Kaya'nın menajeri futbolcunun Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu sezon stoper bölgesinde bir türlü istikrarı yakalayamayan , gelecek yıl savunma rotasyonunu güçlü tutmak için çalışmalara başladı.

Gelecek sene düşmesi beklenen yabancı sınırlamasının da etkisiyle Türk futbolculara yönelen Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncuları 'yı listeye aldı.

"GALATASARAY SEMİH'İN EVİ"
Menajer Güde Fazıl Özdemir, NTV'ye Semih Kaya'nın Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Semih Kaya'nın ile olan kontratı 15 Temmuz'da bitecek. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih'in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

2006 yılında Galatasaray altyapısına katılan Semih Kaya, daha önce sarı-kırmızılı forma ile 6 buçuk sezon geçirdi ve 209 resmi maça çıktı.

  1. 03.07.2020
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