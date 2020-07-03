Resmi siteden açıklandı! Falcao ve Marcao...

Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Haftanın dev maçında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdüren sarı-kırmızılılara Radamel Falcao ve Brezilyalı oyuncu Marcao'dan iyi haber geldi. İşte detaylar...
3 Temmuz 2020 Cuma 14:12
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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.