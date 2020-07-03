Resmi siteden açıklandı! Falcao ve Marcao...

Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Haftanın dev maçında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdüren sarı-kırmızılılara Radamel Falcao ve Brezilyalı oyuncu Marcao'dan iyi haber geldi. İşte detaylar...