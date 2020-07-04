1974-75 sezonundan beri Türkiye'nin en üst ligi olan şimdiki adıyla Süper Lig'de mücadele eden bordo-mavililer, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma ile tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. 1983-84'te 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçten sonra en uzun seriyi üst üste 15 maçı da kaybetmeden tamamladığı 2010- 11'de elde eden Trabzonspor, bu sezon tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine daha ulaşmaya yaklaştı. Fırtına, yarın kaybetmezse bu sezon yenilmezlik serisini 15 maça çıkaracak ve 2010-11'i yakalayacak. Bordo-mavililer sonraki hafta evindeki Antalyaspor karşılaşmasından da yenilgisiz ayrılırsa seriyi 16'ya çıkaracak ve 1983-84'teki 28 maçlık ile 1978-79'daki (25) serisinin ardından tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisine ulaşacak.