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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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’i yakalayacak

2010-11’i yakalayacak

sezonundan beri 'nin en üst ligi olan şimdiki adıyla 'de mücadele eden bordo-mavililer, ile oynayacağı karşılaşma ile tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

sezonundan beri 'nin en üst ligi olan şimdiki adıyla 'de mücadele eden bordo-mavililer, ile oynayacağı karşılaşma ile tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. 1983-84'te 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçten sonra en uzun seriyi üst üste 15 maçı da kaybetmeden tamamladığı 2010- 11'de elde eden , bu sezon tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine daha ulaşmaya yaklaştı. Fırtına, yarın kaybetmezse bu sezon yenilmezlik serisini 15 maça çıkaracak ve 'i yakalayacak. Bordo-mavililer sonraki hafta evindeki karşılaşmasından da yenilgisiz ayrılırsa seriyi 16'ya çıkaracak ve 1983-84'teki 28 maçlık ile 1978-79'daki (25) serisinin ardından tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisine ulaşacak.

  1. 4.7.2020
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