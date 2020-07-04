Kale emin ellerde
Bordo-mavili takımın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Galatasaray karşısında da takımımın en önemli kozlarından biri olacak.
Bordo-mavili takımın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Galatasaray karşısında da takımımın en önemli kozlarından biri olacak. Ceza sahasından gelen 36 şutun sadece birinde gol yiyen ve bu konuda oldukça başarılı olan 24 yaşındaki eldiven, genel kurtarış yüzdesinde de yüzde 76 oranında başarı sağladı. Uğurcan, rakip karşısında kalesinde siper örmeye hazırlanırken, "Bu maç şampiyonluk yolumuzda önemli bir engel. Kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.
SARI KART ALARMI
Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor'da derbi öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sosa, Campi, Da Costa, Novak, Guilherme, Nwakaeme ve Hosseini'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. Hosseini, kırmızı kart nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
- 4.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kale emin ellerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.