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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Kale emin ellerde

Kale emin ellerde

Bordo-mavili takımın başarılı file bekçisi Çakır, karşısında da takımımın en önemli kozlarından biri olacak.

Bordo-mavili takımın başarılı file bekçisi Çakır, karşısında da takımımın en önemli kozlarından biri olacak. Ceza sahasından gelen 36 şutun sadece birinde gol yiyen ve bu konuda oldukça başarılı olan 24 yaşındaki eldiven, genel kurtarış yüzdesinde de yüzde 76 oranında başarı sağladı. Uğurcan, rakip karşısında kalesinde siper örmeye hazırlanırken, "Bu maç şampiyonluk yolumuzda önemli bir engel. Kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.

SARI KART ALARMI

Şampiyonluk yarışı veren 'da derbi öncesi 7 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Sosa, Campi, Da Costa, Novak, Guilherme, Nwakaeme ve 'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. Hosseini, kırmızı kart nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

  1. 4.7.2020
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