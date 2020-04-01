Tutku yüksek - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Tutku yüksek

Tutku yüksek

Tutku yüksek

macerasını anlatan Alanyalı : tutkusu yüksek. Burada oynamaktan keyif alıyorum.

Alanya'nın İngiliz savunmacısı , ülke basınına macerasını anlattı. maçını seyircisiz oynadıklarını kaydeden 28 yaşındaki stoper, "Seyircisiz oynamak çok kötü. Özellikle Türkiye gibi tutkusunun yüksek olduğu bir ülkede daha da zor. 'daki maçlardan keyif alıyorum. Dolu tribünler önünde oynuyoruz. Konuk takım olduğumuz için düşmanca bir ortam oluyor ama yine de seviyorum" dedi. Ailesiyle görüntülü olarak konuştuğunu belirten Caulker, salgının insanlığın birlik olmak açısından bir fırsat olduğunu söyledi.
  1. 1.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tutku yüksek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN