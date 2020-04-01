Erol Bulut Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! "Evet hazırım"

Sezon içinde futbolcu transferlerinin konuşulmasına alışmıştık... Ancak bu kez durum farklı. Liglere ara verilmeden önce futbolseverlerin en çok konuştuğu konu Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir çizgi yakalayan teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddiası idi. Bulut'la telefonla görüşüp hem bu iddiayı hem de gündemdeki diğer konuları sorduk. Koronavirüse tedbirleri kapsamında tüm vaktini Alanya'daki evinde geçiren Erol Bulut, tüm sorularımızı içtenlikle yanıtladı.