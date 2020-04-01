Erol Bulut Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! "Evet hazırım"
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da görev alan teknik direktör Erol Bulut, hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarını yanıtladı. Öte yandan genç teknik adam, teknik direktör Fatih Terim ve Mert Hakan Yandaş ile yaşanılan polemiğe de açıklık getirdi. İşte o röportaj...
1 Nisan 2020 Çarşamba 13:37
Güncelleme: 01.04.2020 14:10
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Erol Bulut'tan samimi cevaplar... Genç teknik adam, Hürriyet'e verdiği röportajda Fenerbahçe ve Türk futbolundan bahsederken, Fatih Terim ve Mert Hakan Yandaş ile yaşadığı diyaloğa da açıklık getirdi. İşte o sözler...
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Sezon içinde futbolcu transferlerinin konuşulmasına alışmıştık... Ancak bu kez durum farklı. Liglere ara verilmeden önce futbolseverlerin en çok konuştuğu konu Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir çizgi yakalayan teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddiası idi. Bulut'la telefonla görüşüp hem bu iddiayı hem de gündemdeki diğer konuları sorduk. Koronavirüse tedbirleri kapsamında tüm vaktini Alanya'daki evinde geçiren Erol Bulut, tüm sorularımızı içtenlikle yanıtladı.
Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceğiniz iddiası için neler söylersiniz?
Süper Lig'de teknik direktör olarak üçüncü sezonum. Her sene üzerine koyarak gittiğimiz bir grafik çiziyoruz. Doğal olarak ismimiz ön plana çıkıyor. Ama burada önemli olan nokta şu; ben halen Alanyaspor Teknik Direktörü'yüm ve Türkiye Kupası'nı istiyorum. Ondan sonra ne olacak, sezon bitince göreceğiz.
Fenerbahçe'den resmen bir teklif aldınız mı?
Herkes konuşuyor ancak bir teklif gerçekleşmedi. Zaten etik de değil.
Kalan 8 hafta için teklif gelse Alanyaspor'u bırakıp Fenerbahçe'ye gider misiniz?
Benim ve ekibimin düşüncesi sezonu Alanyaspor'da tamamlamak. Avcı, Beşiktaş'a gitti ama olmadı.