Hes Kablo Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 30. haftasının kapanış gününde Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekip ligde topladığı 28 puanla küme düşmeme mücadelesi verirken, siyah-beyazlılar ise 50 puanla Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek istiyor. Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile Umut Nayir mücadelenin kafilesinde yer almadılar. Ligde üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmanın sonucunu futbolseverler merakla bekliyor. Peki, Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala kritik haftalara girildi. Lig, alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelelere sahne oluyor. Bu akşam Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 28, Beşiktaş'ın ise 50 puanı bulunuyor.
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı ağırlayacağı maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!
48. RANDEVU
Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de bu akşam 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLARDA EV SAHİBİ ÖNDE
Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi. Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.
KAYSERİ SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
Bu sezon Süper Lig'e veda eden takımlar arasında yer almamak adına mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş maçını kazanmak istiyor. Ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve son 3 iç saha maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem seriyi sürdürmek hem de kümede kalma umutlarını iyice artırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımda, sarı kart cezalıları Bernard Mensah ile Yasir Subaşı dışında eksik bulunmuyor.
EN ÖNEMLİ KOZU BURAK YILMAZ
Son haftaların formda ekibi Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. Kalan 5 maçta 15 puan hedefleyen ve Avrupa şansını zorlamak isteyen Beşiktaş, Kayseri deplasmanında mutlak galibiyet arıyor. Beşiktaş'ta Kayserispor maçında en önemli koz, son 2 maçta 2 gol atıp 4 asist yapan Burak Yılmaz olacak. Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Burak, son maçlarda oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adeta istim üstünde.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hes Kablo Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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