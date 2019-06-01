Loris Karius Liverpool’u geri çevirdi

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Liverpool'dan gelen Şampiyonlar Ligi davetini geri çevirdi. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham ile karşılaşacak olan Liverpool, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen kaleci Loris Karius'u, karşılaşmaya davet etti. Karius, Liverpool'un teklifini dikkat dağıtmamak için geri çevirdi. Alman kaleci, kız arkadaşı ile tatil yapıyor.