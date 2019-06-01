Loris Karius Liverpool’u geri çevirdi – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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’u geri çevirdi

Loris Karius Liverpool’u geri çevirdi

'ın Alman kalecisi , 'dan gelen davetini geri çevirdi. İngiliz basınıa göre Liverpool, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen kaleci Loris Karius'u, karşılaşmaya davet etti.

'ın Alman kalecisi , 'dan gelen davetini geri çevirdi. İngiliz basınından 'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham ile karşılaşacak olan Liverpool, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen kaleci Loris Karius'u, karşılaşmaya davet etti. Karius, Liverpool'un teklifini dikkat dağıtmamak için geri çevirdi. Alman kaleci, kız arkadaşı ile tatil yapıyor.

  1. 1.6.2019
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