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Son dakika: 'da maçı öncesi şoku yaşanıyor

'in 21. haftasında 'la karşı karşıya gelecek olan 'da kaleci şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli eldivenin omzunda çatlak tespit edildiği ve sahalardan 4-6 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 11:19
Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesi Ertaç Özbir şoku yaşanıyor

'de 'la karşı karşıya gelecek olan 'da kaleci şoku yaşanıyor. maçında omzuna darbe alan deneyimli eldivenin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüp Doktorumuz , sakatlıkları bulunan oyuncularımız ile ilgili son durumu aktardı.

Hatayspor maçında sakatlanan Ertaç Özbir ve ile ilgili bilgi veren Ayaz, "Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir.

Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında Grade-1 gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerine yer verdi.


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