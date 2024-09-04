MASTERCHEF MACAR GULAŞ TARİFİ | Macar Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Macar Gulaş nerenin yemeği?

Macar gulaşı, kış aylarında özellikle rahatlatıcı bir yemektir ve genellikle büyük aile yemekleri veya özel davetlerde tercih edilir. Bu yemeğin farklı versiyonları, Macaristan'ın çeşitli bölgelerinde ve hatta farklı ülkelerde bulunabilir. Özellikle bu tür geleneksel yemekler, yerel tatlar ve kültürel çeşitlilikleri keşfetmek isteyenler için mükemmel bir fırsattır. Peki, Macar Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MACAR GULAŞ MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı tereyağ

1 1/2 kg doğranmış soğan

1 1/2 kg dana eti

1/4 su bardağı macar paprika biber

5 diş kıyılmış sarımsak

3 kırmızı dolmalık biber

2 küp küp doğranmış domates

2 küp küp doğranmış havuç

2 orta boy patates

5 su bardağı kemiksiz et suyu

1 defne yaprağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

MACAR GULAŞ NASIL YAPILIR?