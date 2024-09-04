Haberler Yemek Tarifleri

MASTERCHEF MACAR GULAŞ TARİFİ | Macar Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Macar Gulaş nerenin yemeği?

Macar mutfağının klasik ve oldukça lezzetli bir yemeğidir. Geleneksel olarak, bu yemek et ve sebzelerin zengin baharatlar ve domatesle pişirilmesiyle hazırlanır. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan "Macar Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Macar Gulaş nerenin yemeği?" sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 22:47 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 22:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF MACAR GULAŞ TARİFİ | Macar Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Macar Gulaş nerenin yemeği?

Macar gulaşı, kış aylarında özellikle rahatlatıcı bir yemektir ve genellikle büyük aile yemekleri veya özel davetlerde tercih edilir. Bu yemeğin farklı versiyonları, Macaristan'ın çeşitli bölgelerinde ve hatta farklı ülkelerde bulunabilir. Özellikle bu tür geleneksel yemekler, yerel tatlar ve kültürel çeşitlilikleri keşfetmek isteyenler için mükemmel bir fırsattır. Peki, Macar Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MACAR GULAŞ MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı tereyağ

1 1/2 kg doğranmış soğan

1 1/2 kg dana eti

1/4 su bardağı macar paprika biber

5 diş kıyılmış sarımsak

3 kırmızı dolmalık biber

2 küp küp doğranmış domates

2 küp küp doğranmış havuç

2 orta boy patates

5 su bardağı kemiksiz et suyu

1 defne yaprağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

MACAR GULAŞ NASIL YAPILIR?

  • Biberleri ve soğanları doğrayıp dana etinizi küp küp doğradıktan sonra domuz yağı veya tereyağını büyük bir Hollanda fırında orta-yüksek ateşte eritin ve doğranmış soğanları ekleyin.

  • Soğanları, ocaktan almadan ve en az çeyrek fincan kaliteli tatlı ithal Macar kırmızı biberiyle karıştırmadan önce, rengi dönene kadar 7 ila 10 dakika pişirin.

  • Daha sonra doğranmış sığır eti ve kıyılmış sarımsak ekleyin ve tencereyi sobaya geri koyun, orta-yüksek ateşte sığır eti pembeleşene kadar yaklaşık 8 ila 10 dakika pişirin.

  • Doğranmış dolmalık biberleri ekleyin ve havuç, patates, domates, et suyu, defne yaprağı, tuz ve karabiber eklemeden önce 7-8 dakika daha pişirin. Karışımı kaynatın ve ısıyı ortama indirdikten sonra yaklaşık 40 dakika kaynamaya bırakın.

  • 40 dakika geçtikten sonra Macar gulaşınızın tadına bakın ve tuzunu istediğiniz gibi ayarlayın. Ardından ocaktan alın ve ekşi krema, salatalık salatası veya biraz kıtır ekmekle servis edin.

G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı!
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta beklenmedik ayrılık! Semih Kılıçsoy’un yeni takımını duyurdular: Bonservis bedeli…
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Hedef 5 yılda 15 milyar dolar"
Cimbom'a transferde üzen haber!
G.Saray'dan yıldız isme son teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... 22:04
G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! 22:01
Cimbom'a transferde üzen haber! Cimbom'a transferde üzen haber! 21:36
G.Saray'dan yıldız isme son teklif! G.Saray'dan yıldız isme son teklif! 21:04
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 20:13
Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! 20:11
Daha Eski
Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... 19:51
İşte Osimhen transferinin maliyeti! İşte Osimhen transferinin maliyeti! 19:04
F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması! F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması! 18:51
Şenol Güneş: Yeni bir dönem başlayacak! Şenol Güneş: Yeni bir dönem başlayacak! 18:18
Kasımpaşa'ya Ekvadorlu bek! Kasımpaşa'ya Ekvadorlu bek! 18:04
Ahmet Touba Belçika ekibinde! Ahmet Touba Belçika ekibinde! 18:01