MASTERCHEF MACAR GULAŞ TARİFİ | Macar Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Macar Gulaş nerenin yemeği?

Macar gulaşı, kış aylarında özellikle rahatlatıcı bir yemektir ve genellikle büyük aile yemekleri veya özel davetlerde tercih edilir. Bu yemeğin farklı versiyonları, Macaristan'ın çeşitli bölgelerinde ve hatta farklı ülkelerde bulunabilir. Özellikle bu tür geleneksel yemekler, yerel tatlar ve kültürel çeşitlilikleri keşfetmek isteyenler için mükemmel bir fırsattır. Peki, Macar Gulaş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
MACAR GULAŞ MALZEMELERİ
3 yemek kaşığı tereyağ
1 1/2 kg doğranmış soğan
1 1/2 kg dana eti
1/4 su bardağı macar paprika biber
5 diş kıyılmış sarımsak
3 kırmızı dolmalık biber
2 küp küp doğranmış domates
2 küp küp doğranmış havuç
2 orta boy patates
5 su bardağı kemiksiz et suyu
1 defne yaprağı
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
MACAR GULAŞ NASIL YAPILIR?
- Biberleri ve soğanları doğrayıp dana etinizi küp küp doğradıktan sonra domuz yağı veya tereyağını büyük bir Hollanda fırında orta-yüksek ateşte eritin ve doğranmış soğanları ekleyin.
- Soğanları, ocaktan almadan ve en az çeyrek fincan kaliteli tatlı ithal Macar kırmızı biberiyle karıştırmadan önce, rengi dönene kadar 7 ila 10 dakika pişirin.
- Daha sonra doğranmış sığır eti ve kıyılmış sarımsak ekleyin ve tencereyi sobaya geri koyun, orta-yüksek ateşte sığır eti pembeleşene kadar yaklaşık 8 ila 10 dakika pişirin.
- Doğranmış dolmalık biberleri ekleyin ve havuç, patates, domates, et suyu, defne yaprağı, tuz ve karabiber eklemeden önce 7-8 dakika daha pişirin. Karışımı kaynatın ve ısıyı ortama indirdikten sonra yaklaşık 40 dakika kaynamaya bırakın.
- 40 dakika geçtikten sonra Macar gulaşınızın tadına bakın ve tuzunu istediğiniz gibi ayarlayın. Ardından ocaktan alın ve ekşi krema, salatalık salatası veya biraz kıtır ekmekle servis edin.