BAMYA ÇORBASI TARİFİ | Bamya Çorbası nasıl yapılır? Bamya çorbası tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Bamya Çorbası yapmak isteyenler, en lezzetli bamya çorbasının tarifini araştırmaya başladı. Sıradan bir yemeğin dışına çıkarak, bamya çorbasıyla tanışacak ve sofrasında yeni bir lezzet deneyecekler için en güzel bamya çorbasının malzemeleri, püf noktası ve yapılışı haberimizde...

BAMYA ÇORBASI TARİFİ

Bamya Çorbası İçin Gerekli Malzemeler:

1 adet büyük boy kuru soğan

6 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 tatlı kaşığı domates salçası

300 gram dana eti

150 gram kurutulmuş çiçek bamya

1,5 litre su (et suyunu hazırlamak ve çorbanın yapımında kul

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı tuz

BAMYA ÇORBASININ PÜF NOKTASI NEDİR?

Kurutulmuş çiçek bamya kullanmanız çorbanın lezzetini arttıracaktır ancak arzuya göre küçük boy ve ayıklanmış dondurulmuş ya da taze bamya da kullanabilirsiniz.

İsteğe göre et kullanmadan da aynı tarifi yapabilirsiniz.

BAMYA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Dana etini küçük kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. İpe dizili olarak kurutulmuş çiçek bamyaları temiz bir bez içinde ovalayarak kıllarının dökülmesini sağlayın.

Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın.

Ayçiçek yağının yarısını derin bir tencerede kızdırın. Küçük parçalar halinde kuşbaşı doğradığınız dana etini tencereye alın ve hafif bir renk alana kadar kavurun.

Kavrulmakta olan etlere çorbanın yapımında kullanacağınız suyu katın. Dana etlerini yumuşayana kadar pişirin. Et suyunun berrak olması için yüzeye çıkan et köpüklerini bir kevgir yardımıyla alın.

Kurutulmuş bamyaları ayrı bir tencerede üzerini geçecek kadar su ve limon suyu ilavesiyle kısa bir süre haşlayın. Suyunu süzdüğünüz bamyaların iplerini çıkartın.

Haşlanan etleri bir kevgir yardımıyla çıkartarak temiz bir tabağa alın. Et suyunu bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra bir kenarda bekletin.

Büyük boy bir tencerede kalan ayçiçek yağını kızdırın. Küçük parçalar halinde doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavurun.

Domates salçasını katıp kavurma işlemini 2-3 dakika kadar sürdürün. Haşlanmış kuşbaşı dana etlerini ilave edin ve soğanlarla birlikte kavurun.

Yaklaşık bir litre kalan süzdüğünüz et suyunu tencereye aktarın.

Kaynamaya başlayan et suyuna kısa bir süre haşladığınız çiçek bamyaları katın.

Tuz ve taze sıkılmış limon suyunu kattığınız etli bamya çorbasını kısık ateşte 20-25 dakika daha pişirdikten sonra sıcak halde servis edin.

Afiyet olsun.