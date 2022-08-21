BULAŞIK MAKİNESİNDE ŞİŞE DOMATES NASIL YAPILIR? | Şişe (konserve) domates tarifi, püf noktası ve adım adım yapılışı!

Kış aylarında yemeklere, makarnalara, çorbalara kullanılan domates sosu (şişe domates) tarifi araştırılmaya başladı. Konserve domateslerin nasıl yapıldığı ise merak edilenler arasında yerini aldı. Oldukça sıradışı bir yöntem olarak bilinen ve hızlı bir kış hazırlığı yapmak isteyenlerin önceliği olan bulaşık makinesinde şişe domatesi tarifi ise birçok vatandaşın gündemine oturdu. İşte bulaşık makinesinde şişe domates tarifi ve adım adım yapılışına dair detaylar...

BULAŞIK MAKİNESİNDE YEMEKLİK DOMATES (KONSERVE) TARİFİ

Gerekli Malzemeler:

5 kilogram domates

10-15 adet iri biber

5-6 adet acı biber (isteğe bağlı)

BULAŞIK MAKİNESİNDE ŞİŞE DOMATES (KONSERVE) NASIL YAPILIR?