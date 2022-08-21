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BULAŞIK MAKİNESİNDE ŞİŞE DOMATES NASIL YAPILIR? | Şişe (konserve) domates tarifi, püf noktası ve adım adım yapılışı!

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden şişe domatesi hızlı, pratik ve kolay bir şekilde evde hazırlamak isteyenler, en lezzetli ve kıvamlı şişe domatesi tarifini araştırmaya devam ediyor. Konserve domates olarak da bilinen şişe domatesini, kaynatmadan, bulaşık makinesinde yapmayı ilk kez deneyecekler için bulaşık makinesinde şişe domates tarifine dair merak edilenler ve adım adım yapılışı haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 17:00
BULAŞIK MAKİNESİNDE ŞİŞE DOMATES NASIL YAPILIR? | Şişe (konserve) domates tarifi, püf noktası ve adım adım yapılışı!

Kış aylarında yemeklere, makarnalara, çorbalara kullanılan domates sosu (şişe domates) tarifi araştırılmaya başladı. Konserve domateslerin nasıl yapıldığı ise merak edilenler arasında yerini aldı. Oldukça sıradışı bir yöntem olarak bilinen ve hızlı bir kış hazırlığı yapmak isteyenlerin önceliği olan bulaşık makinesinde şişe domatesi tarifi ise birçok vatandaşın gündemine oturdu. İşte bulaşık makinesinde şişe domates tarifi ve adım adım yapılışına dair detaylar...

BULAŞIK MAKİNESİNDE YEMEKLİK DOMATES (KONSERVE) TARİFİ

Gerekli Malzemeler:

  • 5 kilogram domates
  • 10-15 adet iri biber
  • 5-6 adet acı biber (isteğe bağlı)

BULAŞIK MAKİNESİNDE ŞİŞE DOMATES (KONSERVE) NASIL YAPILIR?

  • Tüm malzemeleri güzelce yıkayın ve sirkeli suda bekletin.
  • Biberleri menemenlik doğrayın ve acı biberleri de küçük küçük doğrayın, sos yapmak istiyorsanız robottan geçirin.
  • Kaynamış suda domatesleri 2-3 dakika bekleterek sıra ile çıkartın, böylece kabukları kolay soyulacaktır.
  • Sonrasında, domateslerinizi minik minik doğrayın. Sos yapmak istiyorsanız rendeleyin.
  • Kavanozlarını yıkayın ve harmanladığınız sosunuzu kavanozlara pay edin.
  • Kapakları ayrıca kaynamış sıcak suda biraz bekletin.
  • Şişe ve kavanozların ağzını çok sıkı bir şekilde kapatın ve birbirlerine değmeyecek şekilde makineye yerleştirin ve kapakların üste gelmesine özen gösterin.
  • En yüksek ayarda (70 derece) deterjansız çalıştırın.
  • Makine bittikten sonra kavanozlarınızı kontrol ederek sıralayabilirsiniz.
  • Afiyet olsun.

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