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ÇİKOLATA MOUSSE (ÇİKOLATA MUS) TARİFİ | Çikolata Mus nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Çikolata Mus tarifi gündemde yerini aldı, içinde barındırdığı yüzde 70 oranında çikolatasıyla çikolataseverlerin favori lezzetlerinden biri olan çikolata mousseun tarifi araştırılmaya başladı. Peki, çikolata mousse nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? İşte evde harika bir tatlı yapmak isteyenler için çikolata mus tarifi ve yapılışı!

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:30
ÇİKOLATA MOUSSE (ÇİKOLATA MUS) TARİFİ | Çikolata Mus nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Ağızda eriyen kıvamıyla harika bir çikolatanın tadına varmak isteyenler, çikolata mus yapmak için gerekli malzemeleri ve çikolata mus yapmanın püf noktalarını araştırmaya başladı. İşte evde çikolata mousse yapacaklar için en lezzetli tarifin detayları...

ÇİKOLATA MOUSSE (ÇİKOLATA MUS) TARİFİ

Çikolata Mousse Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

  • 150 gram bitter çikolata
  • 200 ml. krema
  • 3 adet yumurta beyazı
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

ÇİKOLATA MOUSSE TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Çikolatalı musun köpük kıvamını sağlamak için yumurta beyazlarını bir mikser yardımıyla yüksek devirde katı bir kıvam alana kadar çırpın. Tercihe göre kısık ateşte kaynattığınız kremaya yumurta sarılarını azar azar katıp, ılıştırdıktan sonra benmari usulü eriyen çikolata ve çırpılmış krema ile harmanlayarak da mousse (mus) hazırlayabilirsiniz.

ÇİKOLATA MOUSSE NASIL YAPILIR?

  • Yumurta beyazlarını karıştırma kabına alın.
  • Tuz eklediğiniz yumurta beyazlarını, bir mikser yardımıyla yüksek devirde 8-10 dakika kadar çırpın.
  • Küçük parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı, kaynayan su buharı üzerine aldığınız çelik bir kap içerisinde eritin.
  • Esmer şekeri, eritilmiş bitter çikolataya katıp sıcaklığı ile erimesini sağlayın.

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