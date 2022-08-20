ÇİKOLATA MOUSSE (ÇİKOLATA MUS) TARİFİ | Çikolata Mus nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Ağızda eriyen kıvamıyla harika bir çikolatanın tadına varmak isteyenler, çikolata mus yapmak için gerekli malzemeleri ve çikolata mus yapmanın püf noktalarını araştırmaya başladı. İşte evde çikolata mousse yapacaklar için en lezzetli tarifin detayları...

ÇİKOLATA MOUSSE (ÇİKOLATA MUS) TARİFİ

Çikolata Mousse Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

150 gram bitter çikolata

200 ml. krema

3 adet yumurta beyazı

1/4 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı esmer şeker

ÇİKOLATA MOUSSE TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Çikolatalı musun köpük kıvamını sağlamak için yumurta beyazlarını bir mikser yardımıyla yüksek devirde katı bir kıvam alana kadar çırpın. Tercihe göre kısık ateşte kaynattığınız kremaya yumurta sarılarını azar azar katıp, ılıştırdıktan sonra benmari usulü eriyen çikolata ve çırpılmış krema ile harmanlayarak da mousse (mus) hazırlayabilirsiniz.

ÇİKOLATA MOUSSE NASIL YAPILIR?