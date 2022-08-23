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ÇİĞ BÖREK TARİFİ | Çiğ Börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Yağ çekmeyen çıtır çıtır çibörek yapılışı ve püf noktası!

Eskişehir'in sevilen lezzetlerinden biri olan çiğ börek (çibörek) tarifi gündemde yerini aldı. Çıtır çıtır ve leziz bir çiğ börek yapmak isteyenler, çiğ börek yapmak için gereken malzemeleri ve çiğ börek yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları araştırmaya başladı. Evde çiğ börek yapmak isteyenler için en pratik ve lezzetli tarif haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 08:30
ÇİĞ BÖREK TARİFİ | Çiğ Börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Yağ çekmeyen çıtır çıtır çibörek yapılışı ve püf noktası!

Sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan ve çıtır lezzetiyle yiyenleri adeta büyüleyen çiğ börek, damak tadına düşkün birçok kişi tarafından sık sık araştırılıyor ve çiğ börek yapmak isteyenler; çiğ börek tarifini ve püf noktalarını araştırıyor. İşte hamurun en lezzetli hali çiğ börek tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

ÇİĞ BÖREK TARİFİ

Hamuru İçin Gerekli Malzemeler:

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı sirke

İç Harcı İçin Gerekli Malzemeler:

  • 300 gram kıyma
    1 adet rendelenmiş soğan
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 tatlı kaşığı karabiber
    ¾ çay bardağı su

Kızartmak İçin Gerekli Malzemeler

  • Yarım su bardağı yçiçek yağı

ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?

  • Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın ve harcınızın çok sulu olmamasına dikkat edin.
  • Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.
  • Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.
  • Merdane ile orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)
  • Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın. Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.
  • Hepsini bu şekilde hazırlayın, böylece börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır.
  • Derin bir tavaya yağı alın ve kızıdırın.
  • Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.

ÇİĞ BÖREK (ÇİBÖREK) YAPMANIN PÜF NOKTASI NEDİR?

  • İç malzemenin içine ilave edeceğiniz su önemlidir çünkü iç malzemenin içinde su olmazsa, çiğ börek pişerken içindeki kıyma top top olur ve dağılmaz.
  • Hamurun kabarması için içine bir yemek kaşığı sirke katmak önemlidir.
  • Hamurun elimize yapışmayan, kulak memesi kıvamında olması gerekir.
  • Kızartırken çiğ böreğin yağ çekmesini istemiyorsanız, fazla unu silkeleyerek kızartmaya dikkat etmelisiniz.
  • Çiğ börek yaparken, hazırladığımız harcı koyduktan sonra fazla bekletmemelisiniz çünkü bekledikçe sulanacaktır.
  • Çi börek bol kızgın yağda teker teker kızartılmalıdır.

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