ÇİĞ BÖREK TARİFİ | Çiğ Börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Yağ çekmeyen çıtır çıtır çibörek yapılışı ve püf noktası!

Sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan ve çıtır lezzetiyle yiyenleri adeta büyüleyen çiğ börek, damak tadına düşkün birçok kişi tarafından sık sık araştırılıyor ve çiğ börek yapmak isteyenler; çiğ börek tarifini ve püf noktalarını araştırıyor. İşte hamurun en lezzetli hali çiğ börek tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

ÇİĞ BÖREK TARİFİ

Hamuru İçin Gerekli Malzemeler:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sirke

İç Harcı İçin Gerekli Malzemeler:

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

¾ çay bardağı su

Kızartmak İçin Gerekli Malzemeler

Yarım su bardağı yçiçek yağı

ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?

Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın ve harcınızın çok sulu olmamasına dikkat edin.

Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.

Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.

Merdane ile orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)

Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın. Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.

Hepsini bu şekilde hazırlayın, böylece börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır.

Derin bir tavaya yağı alın ve kızıdırın.

Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.

ÇİĞ BÖREK (ÇİBÖREK) YAPMANIN PÜF NOKTASI NEDİR?