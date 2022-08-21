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BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU TARİFİ | Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Hemen hemen her mevsim farklı malzemelerle hazırlanan ve birçok sofranın vazgeçilmezlerinden biri olan turşuyu evde doğal ve pratik yollarla hazırlamak isteyenler, bulaşık makinesinde turşunun nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Yemeklere eşlik eden ve çıtır çıtır lezzetiyle büyüleyen turşuyu pek bilinmeyen fakat oldukça pratik bir yöntemle bulaşık makinesinde yapmak isteyenler için detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 16:45 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 17:00
BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU TARİFİ | Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan turşunun fermante olması için günlerce beklemek istemeyen kişiler için evde hızlı ve kolay bir tarif var. Lahana, havuç, salatalık, biber hatta patlıcan, kabak, sarımsak turşusunu sofrasından eksik etmeyen kişiler için evde, bulaşık makinesinde kolay, pratik, hızlı ve masrafsız turşu yapımını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU NASIL YAPILIR?

Bulaşık makinesinde turşu kurmak için kavanoz boyutu iyi seçilmelidir. Kavanozların büyük olması halinde makineye sığdırmakta zorlanabilirsiniz.

1 litrelik kavanoz için gerekli malzemeler şöyle:

  • 1 küçük çay bardağı sirke
  • 2 yemek kaşığı salamura tuzu
  • 2 bardak su
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 5 adet sarımsak
  • İstenen otlar ve turşuluk sebzeler

EVDE KOLAY, PRATİK VE MASRAFSIZ TURŞU YAPIMI

Yukarıda saydığımız kullanılacak bütün malzemeler güzelce yıkanır ve cam kavanozun içini dolduracak şekilde yerleştirilir.

Sarımsaklar doğranarak kavanozun içine atın.

Bir kapta sirke, su ve tuzu birleştirilerek tuz iyice eriyene kadar karıştırılır.

Hazırlanan kavanozların içine bu karışım, bütün malzemelerin üstünü tamamen kapatacak şekilde dökülür.

Limon tuzu ve şeker ilave edilir.

Kavanoz kapakları sıkıca kapatılır.

BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU TARİFİ

  • Kavanozlar boş bulaşık makinesinin alt veya üst sepetinin içinde sabitlenir.
  • Bulaşık makinesi en uzun ve en sıcak programda çalıştırılır.
  • Program bitince makinenin içindeki kavanozlar soğumaya bırakılır.
  • Turşular artık hazır. Dilerseniz aynı gün içinde dilerseniz de birkaç gün buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.
  • Bu yöntemle turşularınız pastörize olacağı için vakumlanarak konserve haline gelecektir. Böylece kapağını açmadan, uzun süre saklanabilir.

BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU KURMANIN PÜF NOKTALARI

  • Bulaşık makinesini çalıştırırken içine kesinlikle deterjan koymayın.
  • Bulaşık makinesinde turşu kurarken, sülfür içerdiği için lahana kullanmamaya dikkat edin.
  • Kavanozların kesinlikle hava almıyor olması çok önemli. Aksi halde kavanozlara doldurduğunuz malzemeler sıcak suyla temas ederek turşu kıvamına gelmez. Bu sebeple yeni ve daha önce kullanılmamış kapaklar kullanılmaya özen gösterilmelidir.

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