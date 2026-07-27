Elif Şahin: Sonu güzel oldu

Sultanlara, şampiyonluğu getiren sayıyı kaydeden Elif Şahin, "Maçı çok hatırlamıyorum. İstediğimiz gibi başlayamadık ama sonrasındaki setlerde iyiydik. Sonu güzel oldu. Altın madalya oldu. Yeniden bu şampiyonluğu ülkemize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz."
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Sultanlara, şampiyonluğu getiren sayıyı kaydeden Elif Şahin, "Maçı çok hatırlamıyorum. İstediğimiz gibi başlayamadık ama sonrasındaki setlerde iyiydik. Sonu güzel oldu. Altın madalya oldu. Yeniden bu şampiyonluğu ülkemize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz."