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Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı
Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı
Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Como'nun ısrarla istediği Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez hakkında aldığı karar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar Sanchez için talep ettiği bonservisi belirlerken Como'nun yaptığı o teklif için pazarlık bile edilmediği iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Geçen sezon Suudi Arabistan'dan cazip teklif alan Barış Alper Yılmaz'ı satmayan Galatasaray, aynı stratejiyi Davinson Sanchez için izleme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Como'nun peşinde olduğu Sanchez'e 40 milyon Euro değer biçti.
Sabah'ın haberine göre, İtalyanlar'dan 30 milyon Euro teklif gelmesine rağmen pazarlığa oturulmadı.
Kolombiyalı stoperi kadroda tutmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yeni sezon planlamasını Sanchez'e göre yapıyor.
Dünya Kupası'nda son 16'yı gören 30 yaşındaki oyuncuya ekstra izin verilmişti.
Avusturya kampı sona erdikten sonra Sanchez İstanbul'a gelecek ve takıma katılacak.
Galatasaray'ı ikna edemeyen Como ise Sanchez'e alternatif olarak belirlediği Chelsea'den Chalobah transferine uğraşıyor.
Geçen sezon satılmayan Barış Alper Yılmaz, G.Saray'da 12 gol-14 asistle kariyer rekoru kırmıştı.
30 yaşındaki Kolombiyalı stoperin sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
Sanchez Galatasaray'dan yıllık 4 milyon 500 bin Euro kazanıyor.