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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Como'nun ısrarla istediği Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez hakkında aldığı karar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar Sanchez için talep ettiği bonservisi belirlerken Como'nun yaptığı o teklif için pazarlık bile edilmediği iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

Geçen sezon Suudi Arabistan'dan cazip teklif alan Barış Alper Yılmaz'ı satmayan Galatasaray, aynı stratejiyi Davinson Sanchez için izleme kararı aldı.

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Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

Sarı-kırmızılı kulüp, Como'nun peşinde olduğu Sanchez'e 40 milyon Euro değer biçti.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

Sabah'ın haberine göre, İtalyanlar'dan 30 milyon Euro teklif gelmesine rağmen pazarlığa oturulmadı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

Kolombiyalı stoperi kadroda tutmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yeni sezon planlamasını Sanchez'e göre yapıyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

Dünya Kupası'nda son 16'yı gören 30 yaşındaki oyuncuya ekstra izin verilmişti.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

Avusturya kampı sona erdikten sonra Sanchez İstanbul'a gelecek ve takıma katılacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

Galatasaray'ı ikna edemeyen Como ise Sanchez'e alternatif olarak belirlediği Chelsea'den Chalobah transferine uğraşıyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

Geçen sezon satılmayan Barış Alper Yılmaz, G.Saray'da 12 gol-14 asistle kariyer rekoru kırmıştı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

30 yaşındaki Kolombiyalı stoperin sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Como'nun o teklifi için pazarlık bile yapılmadı

Sanchez Galatasaray'dan yıllık 4 milyon 500 bin Euro kazanıyor.

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