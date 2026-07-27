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Haberler Voleybol Bu ülke hak ediyor

Bu ülke hak ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Brezilya karşısında alınan galibiyet ve gelen şampiyonluğun ardından büyük bir sevinç yaşadı. Elif Şahin'in gelen galibiyet sayısının ardından tribünde coşku yaşayan Üstündağ, sahaya inerek oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik etti. Başkan Üstündağ, duyularını ise şu sözlerle ifade etti: "Bu ülke bunu hak ediyor. Bu güzellikleri yaşattıkları için takımımı tebrik ederim."

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Bu ülke hak ediyor
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Brezilya karşısında alınan galibiyet ve gelen şampiyonluğun ardından büyük bir sevinç yaşadı. Elif Şahin'in gelen galibiyet sayısının ardından tribünde coşku yaşayan Üstündağ, sahaya inerek oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik etti. Başkan Üstündağ, duyularını ise şu sözlerle ifade etti: "Bu ülke bunu hak ediyor. Bu güzellikleri yaşattıkları için takımımı tebrik ederim."
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