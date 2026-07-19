Şampiyonluk aşkına

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı kadrosu belli oldu. Normal sezonu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselmeyi başaran ay-yıldızlılar, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek final etabında çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşılaşacak. Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş gibi yıldız isimlerimiz, Çin'deki final etabında şampiyonluk için smaç vuracak.

RAKİBİMİZ ABD VEYA ÇİN

Filenin Sultanları, 4. sıradan yükseldiği 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında Perşembe günü saat 11.00'de kozlarını paylaşacağı Kanada'yı mağlup etmesi halinde, yarı finalde ABD ile Çin arasında oynanacak olan çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Final etabındaki diğer çeyrek final eşleşmelerinde; İtalya-Hollanda, Brezilya-Japonya ve ABD-Çin karşı karşıya gelecek. Yarı final karşılaşmaları 25 Temmuz'da, üçüncülük ve final müsabakaları ise 27 Temmuz'da oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

PASÖR: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

PASÖR ÇAPRAZI: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

SMAÇÖR: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

ORTA OYUNCU: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

LİBERO: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge