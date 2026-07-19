İran’ı yen finali kap

Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde final grubu mücadelesi yapan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 3. Etapta, 3. maçında Slovenya'ya 3-1 yenildi. Filenin Efeleri, ilk seti 25-22 kaybetti. 2. seti 25-20 kazanırken, 3. seti 25-21 yitirdi. 4. seti de 25-23 kaybeden Efeler, salondan 3-1 mağlup ayrıldı. İlk 7 takımın Çin'deki finallere gideceği Milletler Ligi'nde 7 galibiyetle 19 puanı bulunan milli takımımız, bugün saat 14.00'te karşılaşacağı İran'ı yenerse finalleri garantileyecek.

SIRBİSTAN'DA DOSTLUK

Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi için bulunduğu Sırbistan'da, Türkiye ve Sırbistan voleybol camiaları arasındaki güçlü dostluğu pekiştiren anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Eski Sırbistan Voleybol Federasyonu Başkanı ve Milli Takım Antrenörü, halen Sırbistan Spor Bakanı olan Zoran Gajic, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay'ı yemekte ağırladı.