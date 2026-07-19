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Trabzonspor'a Ganalı stoper: Kojo Peprah Oppong!

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak stoper transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerin radarına, Nice forması giyen Ganalı savunmacı Kojo Peprah Oppong girdi. İşte transferde öne çıkan detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'a Ganalı stoper: Kojo Peprah Oppong!

Fulham'ın Chibuike Nwaiwu'nun peşinde olduğu biliniyor. İngilizler Nijeryalı yıldız için 30 milyon euro'yu gözden çıkardı. Eğer 22 yaşındaki futbolcu ayrılıp iyi bonservis gelirse, stopere yeni bir futbolcu transfer edilecek. Stoper hattına takviye yapacak olan Trabzonspor'un gündemine yeni flaş bir isim geldi: Kojo Peprah Oppong. Fırtına'nın Ligue 1 ekibi Nice forması giyen 22 yaşındaki savunmacı ile ilgilendiği dile getirildi. 1.85 boyundaki futbolcunun Nice ile 2029'a kadar sözleşmesi var. Market değeri 10 milyon euro olan Ganalı futbolcu için Karadeniz devinin bilgi aldığı vurgulandı. Takvim'in haberine göre Gana Milli Takımı formasını da giyen genç futbolcu için resmi girişimler başlayabilir.

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