Stopere Kojo Peprah Oppong

Stoper hattına takviye yapacak olan Trabzonspor'un gündemine yeni bir futbolcu geldi: Kojo Peprah Oppong. Fırtına'nın Fransa Ligue 1 ekibi Nice forması giyen 22 yaşındaki savunmacı ile ilgilendiği dile getirildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Stoper hattına takviye yapacak olan Trabzonspor'un gündemine yeni bir futbolcu geldi: Kojo Peprah Oppong. Fırtına'nın Fransa Ligue 1 ekibi Nice forması giyen 22 yaşındaki savunmacı ile ilgilendiği dile getirildi. 1.85 boyundaki futbolcunun 2029'a kadar sözleşmesi var. Market değeri 10 milyon euro olan Ganalı futbolcu için Karadeniz devinin bilgi aldığı vurgulandı. Gana Milli Takımı formasını da giyen Oppong için resmi girişimler başlayabilir.