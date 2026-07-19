İki isim öne çıkıyor

Karadeniz devinde transfer çalışmaları devam ederken, ayrılık süreci de şekillenmeye başladı. Bordo-mavili takımda bazı oyuncularla yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi. Bu isimler arasında Draguş ve Mendy öne çıkıyor
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Karadeniz devinde transfer çalışmaları devam ederken, ayrılık süreci de şekillenmeye başladı. Bordo-mavili takımda bazı oyuncularla yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi. Bu isimler arasında Draguş ve Mendy öne çıkıyor