Dario Osorio seferi

Sol kanada önce Saviolo'yu alan ardından Aral Şimşir hamlesiyle ses getiren Trabzonspor, sağ kanat için de nokta atışı bir takviye için yoğun uğraş veriyor. Prestianni transferinde Benfica ile bir türlü anlaşma zemini oluşturamayan bordo- mavililer, Dario Osorio için girişim yapmıştı. Midtjylland'ın 22 yaşındaki Şilili yıldızının Avrupa'da pek çok talibi var. Danimarka ekibiyle uzlaşabileceğini düşünen Trabzonspor'un şu anda esas odak noktası; oyuncu tarafı. Çünkü Osorio, kendisine yapılan cazip maaş teklifine rağmen henüz ikna olmuş değil. Genç yıldızın menajeriyle yoğun şekilde temaslar ve ikna görüşmeleri sürüyor. Artı 4 kontenjanına da uyan Osorio için Karadeniz devi sıkı preste. 1.84 boyundaki futbolcunun ailesinin ikna edilmesi için yetkili bir menajer Şili'ye gidiyor. Oyuncu ikna edilince Midtjylland'a 15 milyon euro önerilecek.

KAMP ÖNCESİNDE HAMLE BEKLENİYOR

Yeni sezon hazırlıklarında taktik çalışmaların başlaması ve 23 Temmuz'da başlayacağı Avusturya kampının yaklaşması nedeniyle Trabzonspor'un sağ kanat transferini kısa sürede sonuçlandırmak istediği belirtildi. Yönetimin, sağ kanat takviyesi için alternatifli bir plan üzerinden ilerlediği ve gelişmelere göre transfer operasyonuna yön vereceği ifade edildi.

PRESTİANNİ SONRASI ROTA HEMEN DEĞİŞTİ

Daha önce Trabzonspor'un Gianluca Prestianni için de girişimlerde bulunduğu biliniyor. Ancak Benfica'nın peşinat konusundaki yüksek talebinin süreci zorlaştırdığı belirtildi. Portekiz ekibinin peşinat şartlarında geri adım atmaması üzerine bordo-mavili kulübün kanat transferinde strateji değişikliğine gittiği ve Dario Osorio dosyasına ağırlık verdiği ifade edildi. Prestianni dosyasının tamamen kapanmadığı ancak mevcut şartlarda Osorio'nun öncelikli hedef haline geldiği kaydedildi.

TEKKE OSORİO'YU İSTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kanat transferinde Dario Osorio'yu istediği ifade edildi. 22 yaşındaki Şilili oyuncunun teknik ekip tarafından takip edildiği ve özelliklerinin Trabzonspor'un hücum planına uygun görüldüğü belirtildi. Bordo-mavili takımda alternatif isimler masada tutulsa da şu aşamada önceliğin Osorio olduğu kaydedildi.

ARAL ŞİMŞİR DETAYI

Osorio transferinde Aral Şimşir faktörünü de kullanabileceği belirtildi. Bordo-mavili kulübün daha önce Midtjylland'dan kadrosuna kattığı Aral Şimşir'in, oyuncu tarafının ikna sürecinde olumlu etki oluşturabileceği değerlendiriliyor. Aral Şimşir transferinde kurulan kulüpler arası ilişkinin de Osorio pazarlığında Trabzonspor'un elini güçlendirebileceği ifade edildi.