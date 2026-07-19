Cenk’ten 4 yıllık imza

Fırtına, 25 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ı resmen açıkladı. KAP'a yıpalan açıklamada, "Cenk için Valencia'ya 1 milyon 750 bin euro 6 taksit halinde ödenecektir. 3+1 yıllık imza atan Cenk'e yıllık 1 milyon 250 bin euro ödenecektir" denildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Fırtına, 25 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ı resmen açıkladı. KAP'a yıpalan açıklamada, "Cenk için Valencia'ya 1 milyon 750 bin euro 6 taksit halinde ödenecektir. 3+1 yıllık imza atan Cenk'e yıllık 1 milyon 250 bin euro ödenecektir" denildi.