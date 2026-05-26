CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan hücuma Tsygankov hamlesi!

Trabzonspor'dan hücuma Tsygankov hamlesi!

Bordo mavililer, Girona forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat için ön temaslara başladı. Market değeri 15 milyon euro olan Tsygankov’un sözleşmesi 2027’de bitecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor'dan hücuma Tsygankov hamlesi!

TRABZONSPOR sağ ve sol kanat için oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Sağ kanat için İspanya ekibl Girona forması giyen Viktor Tsygankov gündeme geldi. 28 yaşındaki Ukraynalı yıldızın, Girona ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor. İspanya ekibi bu yaz satmazsa, Tsygankov önümüzdeki yılın ardından bedavaya ayrılabilir. 1.78 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro... Ama sözleşmesinin sonuna yaklaştığı için rakamın daha düşük olması bekleniyor. Girona, oyuncuyu 2023'te Dinamo Kiev'den 5 milyon euro'ya almıştı.

TEKKE'NİN ARADIĞI PROFİL

Fırtına'nın kısa süre içinde bu hamleyle ilgili ciddi adımlar atması bekleniyor. Deneyimli sağ kanat, hem yüksek tekniği hem de gol ve asist yollarındaki üretkenliğiyle teknik direktör Fatih Tekke'nin tam da aradığı profil. Ukrayna Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden olan Tsygankov, kalitesiyle taraftarı heyecanlandıracak bir isim. Girona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Sol ayağını kullanan Tsygankov, 10 numara ve orta sahanın solunda da oynayabilmesi ile dikkatleri çekiyor.

F.Bahçe'de 8 ayrılık netleşti!
Cimbom'dan Camavinga bombası!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Kemal Kılıçdaroğlu "temizlik" harekatının sinyalini verdi: Bu çatı altında yerleri yok arınacağız
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiliz basınından flaş G.Saray iddiası!
F.Bahçe'de şok eden Kante iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım: 2 forvet alacağım Aziz Yıldırım: 2 forvet alacağım 01:35
Safi'den heyecanlandıran transfer açıklaması! Safi'den heyecanlandıran transfer açıklaması! 01:35
F.Bahçe'de 8 ayrılık netleşti! F.Bahçe'de 8 ayrılık netleşti! 01:35
Maldini'den Hakan Safi paylaşımı! Maldini'den Hakan Safi paylaşımı! 01:35
İşte Safi-Maldini görüşmesinin perde arkası! İşte Safi-Maldini görüşmesinin perde arkası! 01:35
Alvarez ne yapacağını şaşırdı! Alvarez ne yapacağını şaşırdı! 01:35
Daha Eski
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 01:35
Milan'ın yıldızı için ezeli rakipler devrede! Milan'ın yıldızı için ezeli rakipler devrede! 01:35
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! 01:35
Hakan Safi'den Farioli sürprizi! Hakan Safi'den Farioli sürprizi! 01:35
Beşiktaş'ta sol kanat transferi için çalışmalar başladı! Beşiktaş'ta sol kanat transferi için çalışmalar başladı! 01:35
G.Saray'dan Bertuğ için takas formülü! G.Saray'dan Bertuğ için takas formülü! 01:35