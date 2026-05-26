Trabzonspor'dan hücuma Tsygankov hamlesi!

TRABZONSPOR sağ ve sol kanat için oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Sağ kanat için İspanya ekibl Girona forması giyen Viktor Tsygankov gündeme geldi. 28 yaşındaki Ukraynalı yıldızın, Girona ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor. İspanya ekibi bu yaz satmazsa, Tsygankov önümüzdeki yılın ardından bedavaya ayrılabilir. 1.78 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro... Ama sözleşmesinin sonuna yaklaştığı için rakamın daha düşük olması bekleniyor. Girona, oyuncuyu 2023'te Dinamo Kiev'den 5 milyon euro'ya almıştı.

TEKKE'NİN ARADIĞI PROFİL

Fırtına'nın kısa süre içinde bu hamleyle ilgili ciddi adımlar atması bekleniyor. Deneyimli sağ kanat, hem yüksek tekniği hem de gol ve asist yollarındaki üretkenliğiyle teknik direktör Fatih Tekke'nin tam da aradığı profil. Ukrayna Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden olan Tsygankov, kalitesiyle taraftarı heyecanlandıracak bir isim. Girona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Sol ayağını kullanan Tsygankov, 10 numara ve orta sahanın solunda da oynayabilmesi ile dikkatleri çekiyor.