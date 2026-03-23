Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Muci icin teklif

Muci icin teklif

Sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ernest Muçi için devre arasında önemli bir teklif geldiği ortaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Muci icin teklif

Sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ernest Muçi için devre arasında önemli bir teklif geldiği ortaya çıktı. Bordo-mavili kulübe, yetenekli oyuncu için yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde bir teklifin iletildiği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin, sezon sonunda Arnavut 10 numaranın bonservisini tamamen almayı ve ardından oyuncuyu daha yüksek bir bedelle satabileceği kaydedildi. Muçi bu sezon bordo-mavili formayla 29 maçta 13 gol 8 asist kaydetti.

FATİH TEKKE BİR BAŞKA

Karadeniz devinin teknik direktörü Fatih Tekke Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste beş galibiyet sevinci yaşadı. Bordo-mavili takım, Tekke yönetiminde yakaladığı seriyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Fırtına, yeni hesaplar yapmaya başladı.

DEPLASMAN KRALLARI

Felipe Augusto (9) ve Paul Onuachu (10), Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda 9 ve üzeri deplasman golüne ulaşan ilk takım arkadaşları oldu. İki oyuncunun skor katkısı, bordo-mavililerin dış saha performansında belirleyici rol oynadı.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
