Gol yağdırdılar

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Süper Lig'de geride kalan 27 haftalık periyotta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 60 puanla ligde Fenerbahçe ile ikinciliği paylaşırken rakip filelere 53 gol gönderdi. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupasında ise 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek üst tura yükseldi. Fatih Tekke'nin öğrencileri bu karşılaşmalarda toplamda 15 gol kaydetti. Trabzonspor bu iki kulvarda toplamda oynadığı 32 resmi karşılaşmada 68 gol kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, maç başında 2 gol üretmiş oldu.