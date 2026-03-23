Avrupa'da ikinci sırada

Bordo-mavili takımda ikinci baharını yaşayan Paul Onuachu, yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Augusto ve sezon başında Beşiktaş'tan kadroya kiralık olarak dahil edilen Muçi yer alıyor. Onuachu 21 golle, Augusto 11 ve Muçi ise 10 golle toplamda 42 gol atarak Trabzonspor'un skor yükünü sırtlıyor. Onuachu, Augusto ve Muçi üçlüsü, Avrupa'nın "En İyi 10" ligi arasında gol krallığında ikinci sırada yer alıyor. Zirvede 55 golle Bayern Münih yer alırken, Trabzonspor'un ardından La Liga'da Barcelona, Jamal, Torres ve Rafinha'nın kaydettiği 37 golle listede bulunuyor.

İZİN BİTTİ, ÇALIŞMA ZAMANI

Süper Lig'de milli ara nedeniyle lige verilen boşlukta 5 gün izin yapan Trabzonspor, 28. haftada 4 Nisan Cumartesi günü Papara Park'ta Galatasaray ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yeniden başlayacak. Milli oyuncular çalışmada yer almayacak.

İSTANBUL'U SEVİYOR

Bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına rakip olduğu maçların yüzde 64'ünü kazanan Trabzonspor (7/11), daha yüksek bir galibiyet oranını en son 2010/11 sezonunda yakalamıştı (yüzde 90). Bordo-mavililer, Eyüpspor galibiyetiyle birlikte İstanbul ekiplerine karşı etkili performansını sürdürdü.