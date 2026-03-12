CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Orhan Kaynak’a veda

Orhan Kaynak’a veda

56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yardımcı hoca Orhan Kaynak için dün 13.30’da Trabzonspor tesislerinde tören gerçekleştirildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Orhan Kaynak’a veda

Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden, futbolculuk kariyeri ve son dönemdeki yardımcı antrenörlük göreviyle bordo-mavili camiada iz bırakan Orhan Kaynak için anma töreni düzenlendi. 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kaynak için Trabzonspor tesislerinde gerçekleştirilen törene, yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular, camianın tanınan isimleri, şehir protokolü ve merhum Kaynak'ın yakınları olmak üzere çok sayıda isim katıldı. Merhum Orhan Kaynak'ın naaşı törenin ardından İstanbul'a gönderildi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüzün çok değerli bir evladını uğurlamanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Çalışkanlığı ve karakteriyle her zaman örnek bir insan olmuştur. İyi bir insanı, iyi bir dostu ve kulübümüzün değerli bir parçasını kaybettik."

'AYNUR KARDEŞİMİZİ İSTEDİK'

Eski Bakan Faruk Özak, törende şu ifadelere yer verdi: "Benim onunla sizlerden daha fazla hatıram var. Güler yüzlüydü, mütevazıydı, sevecendi, hoşgörülüydü. 1994 yılında Aynur kardeşimizi isterken de birlikteydik. Allah'ın emriyle kızımızı annesinden ve babasından istedik. Bugün aramızda olan annesine ve rahmetli babasına da sabırlar diliyorum. Aynur kızımızla Orhan evlendiler ve gerçekten örnek bir aile oldular."

TEKKE: BU ŞOKU NASIL ATLATACAĞIZ

Teknik direktör Fatih Tekke, "Mekânı cennet olsun. Bizim için şok olacak şekilde oldu. Her zaman vakit geçirdiğimiz alanlarda yaşandı. İnsanlar olarak sabretmek zorunda olduğumuzu biliyorum. Hatırası hep olumlu olan bir kişiydi. Teknik ekibimizde yer aldı. Çok pozitif, çok güleç ve çok iyi bir insandı. Bu şoku nasıl atlatacağımızı bilmiyorum."

