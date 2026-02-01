CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan transferde Jens Petter Hauge ısrarı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin son olarak 26 yaşındaki Norveçli futbolcu Jens Petter Hauge için oldukça ısrarlı olduğu öğrenildi. Hatta Hauge için tüm imkanların seferber edileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 06:50
Ara transfer döneminde şu ana dek Nwaiwu (stoper), Lovik (sol bek) ve Umut Nayir (forvet) üç takviye yapan Trabzonspor, sol kanat için de yeni bir hamle yapma kararı verdi. Bordo mavililer, Bodo/ Glimt forması giyen Jens Petter Hauge için girişim yapmış ancak 26 yaşındaki futbolcu daha önce Milan ve Frankfurt'ta yaşadığı olumsuz deneyimler nedeniyle ülkesinden ayrılmaya sıcak bakmamıştı. Norveç 1. Ligi ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olan 1.84 boyundaki futbolcunun market değeri 4.5 milyon euro olarak gözüküyor. 2025'te Eliteserien ekibi ile çıktığı 25 maçta 8 gol atan ve 5 de asist yapan futbolcu için bordo mavililerin transfer süresinin bitimine 6 gün kala yeni teklif sunacağı belirtildi.

GÖRÜŞMELER YOĞUNLAŞACAK

Norveç Milli Takımı formasını 13 kez terleten Jens Petter Hauge, 1 gol attı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu, sağ kanat ve hatta 10 numara mevkilerinde de görev yapabilmesi ile dikkat çekiyor. Bundesliga (Frankfurt) ve Serie A tecrübeleri de bulunan Norveçli futbolcunun, vatandaşı Lovik'ten bilgi aldığı öne sürüldü. 2020 yılında Bodo/Glimt'ten Milan'a 4.8 milyon euro bedelle transfer olan Hauge, daha sonra Frankfurt'a kiralandı. 2022'de Frankfurt, Jens Petter Hauge'yi 8.2 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Yönetim, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Görüşmeler bu hafta yoğunlaşacak.

TEKKE PLANLARINI ANLATACAK

Çok yetenekli olan, kolay adam geçen ve kaleyi gördüğünde şut atmaktan çekinmeyen Jens Petter Hauge ile Fatih Tekke'nin görüşme yapması planlanıyor. Tekke'nin oyuncuya planlarını ayrıntılı anlatması bekleniyor.

DİĞER
