CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan transferde Nilson Angulo hamlesi!

Trabzonspor'dan transferde Nilson Angulo hamlesi!

Bu sezon zirve yarışının en önemli adaylarından birisi olan Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıya daha iddialı girmeye çalışıyor. Bordo-mavililerin bu anlamda gündemine Anderlecht forması giyen Nilson Angulo'yu aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan transferde Nilson Angulo hamlesi!

Bu sezon zirve yarışının en önemli adaylarından birisi olan Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıya daha iddialı girmeye çalışıyor. Teknik direktör Fatih Tekke, yönetimden bazı bölgeler için talepte bulunurken, sol kanat için şimdiden çalışmalara start verildi. Bordo- mavili ekibin Belçika ekibi Anderlecht forması giyen 22 yaşındaki Nilson Angulo için harekete geçtiği iddia edildi.

Sol kanatta ve yeri geldiğinde sağda da görev yapabilen Ekvadorlu yıldız için ocak ayında Anderlecht'in kapısı çalınacak. Bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 3 gol atan ve 7 de asist bulunan 22 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro gözden çıkarıldı.

İşte Buruk'un Kocaeli maçı 11'i!
İsmail Yüksek'e Fransız kancası
DİĞER
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco neşteri vuruyor! 4 oyuncu için karar çıktı...
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Tedesco'dan flaş Duran kararı! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:15
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:02
Beşiktaş Antalya'da kazandı! Beşiktaş Antalya'da kazandı! 00:04
G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! 00:04
Daha Eski
İstanbul'da kazanan Göztepe! İstanbul'da kazanan Göztepe! 00:04
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu 00:04
Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! 00:04
Trabzon'da kazanan çıkmadı! Trabzon'da kazanan çıkmadı! 00:04
Özbek'ten flaş Messi açıklaması! Özbek'ten flaş Messi açıklaması! 00:04
Lookman'dan flaş hamle! G.Saray taraftarını heyecanlandırdı Lookman'dan flaş hamle! G.Saray taraftarını heyecanlandırdı 00:04