Trabzonspor’un Fenerbahçe kafilesi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke, kritik karşılaşmanın kadrosuna şu isimleri dahil etti:
Kaleciler: Onana, Onuralp
Defans: A. Doğan, Arif, Mustafa, Savic, Serdar, T. Emre, Batagov, Baniya, Salih
Orta saha: Okay, Tim Jabol, Ozan, Boran, Cihan, Zubkov, Visça, Muçi
Forvet: Olaigbe, Felipe, Onuachu
📝 Fenerbahçe maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/GvB03YkVVI— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 13, 2025