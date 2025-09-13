CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un Fenerbahçe kafilesi açıklandı!

Trabzonspor’un Fenerbahçe kafilesi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor’un kamp kadrosu belli oldu.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 15:47
Trabzonspor’un Fenerbahçe kafilesi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke, kritik karşılaşmanın kadrosuna şu isimleri dahil etti:

Kaleciler: Onana, Onuralp

Defans: A. Doğan, Arif, Mustafa, Savic, Serdar, T. Emre, Batagov, Baniya, Salih

Orta saha: Okay, Tim Jabol, Ozan, Boran, Cihan, Zubkov, Visça, Muçi

Forvet: Olaigbe, Felipe, Onuachu

