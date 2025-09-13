CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Sikan şoku! Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor’da Sikan şoku! Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor, Ukraynalı forveti Danylo Sikan’ın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 15:38
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor’da Sikan şoku! Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor, Ukraynalı forveti Danylo Sikan'ın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya dahil edilmediği duyuruldu.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Sikan'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi yaşamıştır. Futbolcumuzun tedavi ve bireysel çalışmaları devam etmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaktır."

Tedesco sistemini açıkladı!
TOD-Reklam
DİĞER
Son dakika haberi: Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin oyun sistemini açıkladı! "Takımdaki ofansif kalite ve gücü..."
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı!
F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması 14:09
Bayern Münih-Hamburg maçı detayları! Bayern Münih-Hamburg maçı detayları! 14:05
Mainz 05-RB Leipzig maçı ne zaman? Mainz 05-RB Leipzig maçı ne zaman? 13:59
Heidenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Heidenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman? 13:56
Auxerre-Monaco maçı ne zaman? Auxerre-Monaco maçı ne zaman? 13:48
Nice-Nantes maçı ne zaman? Nice-Nantes maçı ne zaman? 13:44
Daha Eski
Fiorentina-Napoli maçı detayları! Fiorentina-Napoli maçı detayları! 13:32
Juventus-Inter maçı detayları! Juventus-Inter maçı detayları! 13:20
Atletico Madrid-Villarreal maçı saat kaçta? Atletico Madrid-Villarreal maçı saat kaçta? 13:00
Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? 12:50
F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti! F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti! 12:34
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir" Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir" 12:29