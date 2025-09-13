Trabzonspor’da Sikan şoku! Fenerbahçe maçında yok

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Ukraynalı forveti Danylo Sikan'ın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya dahil edilmediği duyuruldu.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Sikan'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi yaşamıştır. Futbolcumuzun tedavi ve bireysel çalışmaları devam etmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaktır."