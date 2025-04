İrfan Can planı

Trabzonspor'da sürpriz bir transfer gelişmesi dikkat çekti. Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmasına rağmen yeteri kadar forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci için sezon sonunda bir hamle yapabilir. Trabzonspor sezon sonunda kadrosunda değişimlere giderek, Fatih Tekke'nin oyun planına uygun isimlere yönelecek. Daha önce yaptığı açıklamalarda, "Hızlı, tempolu, agresif, baskılı ve takım oyununa uygun, pas oyununu oynayabilen oyuncular" istediğini dile getiren Fatih Tekke'nin, scout ekibi ile koordineli olarak gelecek sezonun transfer planlamasına başladığı öğrenildi.

OYUN FORMATINA UYGUN

SEZON sonu yaklaşırken bir rapor hazırlayacak ve bunu yönetim kuruluna sunacak olan Fatih Tekke'nin, Süper Lig'den ve yurt dışından kendi oyun anlayışına uygun futbolcuları talep edeceği öğrenildi. Trabzonspor'da şu ana kadar görevde bulunduğu süre içerisinde hem kanat oyuncularını hem de bek oyuncularını son derece aktif kullanan Fatih Tekke, bu iki bölgeyi güçlendirmek isteyecek. Sezon başında Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme uzatmasına karşın bir türlü ilk 11'de kendisine yer bulamayan İrfan Can Kahveci'nin ismi bordo-mavili takımla anılmaya başladı.

UĞURCAN ÇAKIR FAKTÖRÜ

İRFAN Can Kahveci ile ilgili Trabzonspor kulübünün şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı, teknik ekibin de böyle bir talebinin olmadığı öğrenildi. Deneyimli oyuncunun isminin Trabzonspor ile anılmasının nedeninin, Uğurcan Çakır ile kurduğu yakın arkadaşlık olduğu iddia edildi. İki yıldız futbolcu, A Milli Takım'da çok samimiler ve iletişimleri de çok kuvvetli. İki ismin saha dışında ailece görüşmeleri de yine dikkatlerden kaçmıyor. Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır faktörünün İrfan Can Kahveci için önemli olabileceği düşünülüyor

BU SENE SESSIZ

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe'de ilk 11'den uzak kaldı. 37 resmi maçta 2 bin 470 dakika süre alan İrfan Can, sadece 1 gol attı. Ligde henüz skor bulamayan İrfan Can, tek golünü sezon başında Şampiyonlar Ligi elemesinde Lille deplasmanında frikikten kaydetti. Milli futbolcu, ligde sadece 2 asist yapabildi. İrfan Can, geçen sezon 46 resmi maçta 18 gol atıp 12 asist yapmıştı.