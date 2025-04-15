  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Minguzzi tribünde yaşayacak

Minguzzi tribünde yaşayacak

Trabzonspor Kulübü, Papara Park Stadyumu'nda bulunan Yavru Fırtına Tribünü'ne, geçtiğimiz yıl şampiyonluk kutlamalarına katılan ve daha sonra İstanbul'da kendisine yapılan bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Minguzzi tribünde yaşayacak

Trabzonspor Kulübü, Papara Park Stadyumu'nda bulunan Yavru Fırtına Tribünü'ne, geçtiğimiz yıl şampiyonluk kutlamalarına katılan ve daha sonra İstanbul'da kendisine yapılan bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fırtına Tribünümüzün adı, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirilmiştir" denildi.

BÜYÜKELÇİLİK TEŞEKKÜR ETTİ

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini Papara Park'ta yer alan bir tribüne veren Trabzonspor Kulübü için teşekkür mesajı paylaştı. Büyükelçiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Mattia Ahmet Minguzzi'mizin anısını yaşatmaya devam edecek bu takdire şayan jesti için Trabzonspor Kulübüne teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

F.Bahçe'de Osayi için kritik karar!
Cimbom'a sürpriz isim! Muslera'nın yerine...
DİĞER
Bombalar altında ekmek dağıtıyor! Gamze Özçelik'in gözyaşlarına boğan Gazze mücadelesi gündem oldu...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
G.Saray'ın Boey planı ortaya çıktı!
Pereira'dan Mourinho sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pereira'dan Mourinho sözleri! Pereira'dan Mourinho sözleri! 00:20
Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! 00:20
Merih Demiral tarihe geçti! Merih Demiral tarihe geçti! 00:20
Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? 00:20
İkas Eyüpspor evinde farklı kazandı! İkas Eyüpspor evinde farklı kazandı! 00:20
Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! 00:20
Daha Eski
Süper Lig'de oranlar güncellendi! Süper Lig'de oranlar güncellendi! 00:20
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 00:20
F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! 00:20
Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! 00:20
Saiss'ten flaş Beşiktaş itirafı! Saiss'ten flaş Beşiktaş itirafı! 00:19
Üründül'den sert eleştiri! Üründül'den sert eleştiri! 00:19