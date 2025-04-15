Minguzzi tribünde yaşayacak

Trabzonspor Kulübü, Papara Park Stadyumu'nda bulunan Yavru Fırtına Tribünü'ne, geçtiğimiz yıl şampiyonluk kutlamalarına katılan ve daha sonra İstanbul'da kendisine yapılan bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fırtına Tribünümüzün adı, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirilmiştir" denildi.

BÜYÜKELÇİLİK TEŞEKKÜR ETTİ

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini Papara Park'ta yer alan bir tribüne veren Trabzonspor Kulübü için teşekkür mesajı paylaştı. Büyükelçiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Mattia Ahmet Minguzzi'mizin anısını yaşatmaya devam edecek bu takdire şayan jesti için Trabzonspor Kulübüne teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.