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Trabzonspor'da hedef Nunez!

Son dakika: Trabzonspor, Norwich forması giyen 24 yaşındaki Şilili orta saha Nunez için ilk teklifini sundu. İngiliz ekibiyle bonservis pazarlığı resmen başladı. Marcelino Nunez ise gelmeye hazır... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'da hedef Nunez!

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da adaylar arasına yeni bir isim eklendi. Bordo-mavililer, orta saha arayışlarında rotasını bu kez İngiltere'ye çevirdi. Championship ekibi Norwicht'te forma giyen Marcelino Nunez için kulübüyle temasa geçildi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Şilil orta saha için ilk teklifini ileten bordo- mavililer, transfer pazarlığına başladı. 5 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu için talep edilen bonservis düşürülmeye çalışılacak.

İSTİKRARINI KANITLADI

Merkez orta sahanın yanı sıra savunmanın sağında da görev yapan Nunez, kariyerine ülkesinin takımlarından Catalico'da başladı. Altyapısından yetiştiği kulüpte A Takım'a yükselen Şilili orta saha, 2022 yılında 3.9 milyon euro karşılığında Norwich'e transfer oldu. Ada ekibindeki istikrarlı oyunuyla dikkatleri üstüne çeken 24 yaşındaki orta saha, 81 karşılaşmaya çıktı. 5 gol ve 5 asistle 10 gole direkt etki etti. 2021'den bu yana Şili Milli Takımı'na da seçilen başarılı oyuncu, 25 maçta 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

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