Fenerbahçe, Diego Carlos'un sağlık kontrollerine katılmadığını ve oyuncu ile temas kurmaya çalıştıklarını aktardı. İşte sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklama...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 15:16 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 15:31
Fenerbahçe, Diego Carlos'un sağlık kontrollerine katılmadığını ve oyuncu ile temas kurmaya çalıştıklarını aktardı. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper, aynı zamanda Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilecek kampın kadrosuna yazılmadı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe: 23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.