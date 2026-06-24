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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. İlk olarak forvet bölgesine Vedat Muriqi'yi transfer eden sarı-lacivertliler, Başkan Aziz Yıldırım'ın isteği doğrultusunda yıldız golcüyü renklerine bağlamak için girişimlerine başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 18:12
Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Yeni sezona yepyeni yönetim, teknik direktör ve kadroyla girecek olan sarı-lacivertliler, şu ana kadar iki transfer açıkladı.

Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Kanarya ilk olarak Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Fenerbahçe ikinci olarak Amara Diouf transferini resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Sarı-lacivertliler, geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Stoper transferi için de girişimlerini sürdüren yönetim, Muriqi'nin ardından bir forvet transferi daha yapmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Adı Serhou Guirassy ve Alexander Sörloth gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

AZİZ YILDIRIM, OLLIE WATKINS'İ İSTİYOR

Vedat Muriqi'den sonra bir forvet daha alacak olan Fenerbahçe, Guirassy pazarlığına devam etse de Ollie Watkins'i de gündemine aldı.

Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Başkan Aziz Yıldırım'ın, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için 'araştırın' talimatı verdiği belirtildi.

Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi

Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve 25 milyon Euro değeri olan 1.80 boyundaki yıldız için teklif sunulacak.

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