Fenerbahçe'den forvete ses getirecek transfer! Aziz Yıldırım bizzat istedi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. İlk olarak forvet bölgesine Vedat Muriqi'yi transfer eden sarı-lacivertliler, Başkan Aziz Yıldırım'ın isteği doğrultusunda yıldız golcüyü renklerine bağlamak için girişimlerine başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 18:12
Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ikinci olarak Amara Diouf transferini resmiyete kavuşturdu.
Sarı-lacivertliler, geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık mukavele yaptı.
Stoper transferi için de girişimlerini sürdüren yönetim, Muriqi'nin ardından bir forvet transferi daha yapmak için düğmeye bastı.
Adı Serhou Guirassy ve Alexander Sörloth gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.
AZİZ YILDIRIM, OLLIE WATKINS'İ İSTİYOR
Vedat Muriqi'den sonra bir forvet daha alacak olan Fenerbahçe, Guirassy pazarlığına devam etse de Ollie Watkins'i de gündemine aldı.
Başkan Aziz Yıldırım'ın, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için 'araştırın' talimatı verdiği belirtildi.
Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve 25 milyon Euro değeri olan 1.80 boyundaki yıldız için teklif sunulacak.
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