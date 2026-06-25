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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu doğrultuda defansın birçok bölgesinde görev yapabilen tecrübeli isim için girişimlere başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!

Defans hattını güçlendirmek isteyen ve Şampiyonlar Ligi için geniş bir rotasyon düşünen Galatasaray'da Benjamin Pavard ismi gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!

Bonservisi Inter'de olan ve sözleşmesi 2028'de bitecek 30 yaşındaki Fransız savunmacının adı transfer listesine eklendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!

Geride kalan sezonu Marsilya'da kiralık geçiren Pavard, stoper ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!

Pavard'ın yeni sezon öncesi tekliflere açık olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!

ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU


Marsilya formasıyla 2025- 2026 sezonunda toplamda 37 resmi maça çıkan Pavard, 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!

Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği gibi çok yönlü bir futbolcu olan tecrübeli futbolcu, sağ bekte ve stoperde aynı şekilde oynayabiliyor. Pavard sol bekte de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!

Öte yandan Fransız savunmacı, hem 3'lü savunma hem de 4'lü savunmada görev yapabiliyor. Inter'in de gelen tekliflere sıcak baktığı dile getirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!

MUHTEŞEM KARİYERİ VAR

Benjamin Pavard, kariyeri boyunca büyük başarılara imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan tecrübeli savunmacı Bayern Münih'le de Şampiyonlar Ligi'ni ve FİFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kaldırdı.

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