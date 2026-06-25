TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransız savunmacıya kanca!
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu doğrultuda defansın birçok bölgesinde görev yapabilen tecrübeli isim için girişimlere başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 06:50
Pavard'ın yeni sezon öncesi tekliflere açık olduğu kaydedildi.
ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU
Marsilya formasıyla 2025- 2026 sezonunda toplamda 37 resmi maça çıkan Pavard, 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği gibi çok yönlü bir futbolcu olan tecrübeli futbolcu, sağ bekte ve stoperde aynı şekilde oynayabiliyor. Pavard sol bekte de forma giyebiliyor.
Öte yandan Fransız savunmacı, hem 3'lü savunma hem de 4'lü savunmada görev yapabiliyor. Inter'in de gelen tekliflere sıcak baktığı dile getirildi.
MUHTEŞEM KARİYERİ VAR
Benjamin Pavard, kariyeri boyunca büyük başarılara imza attı.
Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan tecrübeli savunmacı Bayern Münih'le de Şampiyonlar Ligi'ni ve FİFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kaldırdı.
Pavard ayrıca Bayern'le 4, Inter'le de 1 lig şampiyonluğu yaşadı.
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