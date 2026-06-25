ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU Marsilya formasıyla 2025- 2026 sezonunda toplamda 37 resmi maça çıkan Pavard, 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği gibi çok yönlü bir futbolcu olan tecrübeli futbolcu, sağ bekte ve stoperde aynı şekilde oynayabiliyor. Pavard sol bekte de forma giyebiliyor.