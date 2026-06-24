Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü
Yaz transfer dönemi operasyonlarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe yönetiminin, Real Madrid ile sözleşmesi süren Faslı yıldız Brahim Diaz için harekete geçtiği aktarıldı. Sarı-lacivertli ekibin futbol direktörü Oğuz Çetin, oyuncunun babasıyla ilk temas niteliğinde bir görüşme yaptığı belirtildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 12:15
Kadıköy yönetiminin, Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu için ilk temasları kurduğu ifade ediliyor.
Öte yandan kulübe yakın kaynaklara göre futbol direktörü Oğuz Çetin, oyuncunun babası ve kariyerinde önemli rol oynayan Sufiel Abdelkader ile ön görüşme yaptı.
Milliyet'te yer alan habere göre bu görüşmede Brahim Diaz'ın mevcut durumu, transfer ihtimalleri ve geleceğe dair planları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Hem kanatta hem de 10 numara bölgesinde oynayabilen yıldız futbolcunun çok yönlülüğü ve teknik kapasitesi, İsmail Kartal'ın da ilgisini çekiyor.
Bu sezon La Liga devi ile tüm kulvarlarda 42 maçta 1.666 dakika süre alan Diaz, 2 gol/9 asistlik bir katkı sundu.
GREENWOOD ÖNCELİKLİ HEDEF
Bununla birlikte Fenerbahçe'de şu an için önceliğin Mason Greenwood transferi olduğu belirtiliyor.
Sarı-lacivertlilerin, Marsilya'da forma giyen İngiliz futbolcu için görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transferin sonucuna göre Brahim Diaz için daha somut adımlar atabileceği ifade ediliyor.
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