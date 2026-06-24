Hem kanatta hem de 10 numara bölgesinde oynayabilen yıldız futbolcunun çok yönlülüğü ve teknik kapasitesi, İsmail Kartal'ın da ilgisini çekiyor.

Bu sezon La Liga devi ile tüm kulvarlarda 42 maçta 1.666 dakika süre alan Diaz, 2 gol/9 asistlik bir katkı sundu.