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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

Yaz transfer dönemi operasyonlarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe yönetiminin, Real Madrid ile sözleşmesi süren Faslı yıldız Brahim Diaz için harekete geçtiği aktarıldı. Sarı-lacivertli ekibin futbol direktörü Oğuz Çetin, oyuncunun babasıyla ilk temas niteliğinde bir görüşme yaptığı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 12:15
Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemi hamlelerine yoğunlaştı.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sunduğu liste doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli ekip, büyük çaplı bir transfer planını devreye soktu.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de gündemin en dikkat çeken isimlerinden biri Brahim Diaz oldu.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

Kadıköy yönetiminin, Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu için ilk temasları kurduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

Öte yandan kulübe yakın kaynaklara göre futbol direktörü Oğuz Çetin, oyuncunun babası ve kariyerinde önemli rol oynayan Sufiel Abdelkader ile ön görüşme yaptı.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

Milliyet'te yer alan habere göre bu görüşmede Brahim Diaz'ın mevcut durumu, transfer ihtimalleri ve geleceğe dair planları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

Hem kanatta hem de 10 numara bölgesinde oynayabilen yıldız futbolcunun çok yönlülüğü ve teknik kapasitesi, İsmail Kartal'ın da ilgisini çekiyor.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

Bu sezon La Liga devi ile tüm kulvarlarda 42 maçta 1.666 dakika süre alan Diaz, 2 gol/9 asistlik bir katkı sundu.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

GREENWOOD ÖNCELİKLİ HEDEF

Bununla birlikte Fenerbahçe'de şu an için önceliğin Mason Greenwood transferi olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Brahim Diaz bombası! Babasıyla görüşüldü

Sarı-lacivertlilerin, Marsilya'da forma giyen İngiliz futbolcu için görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transferin sonucuna göre Brahim Diaz için daha somut adımlar atabileceği ifade ediliyor.

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