CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi'nin ardından bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Darwin Nunez'i listeye ekledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar iki transferi resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

Yönetim, Vedat Muriqi ve Amara Diouf ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe, Kosovalı futbolcuyla 3, Senegalli futbolcuyla ise 5 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

Muriqi sonrası bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

Guirassy'deki pürüzleri çözmeye çalışan Fenerbahçe gündemine yeni bir forvet daha aldı: Darwin Nunez.

Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

Başkan Aziz Yıldırım, Suudi ekibi Al Hilal'den ayrılmak isteyen 27 yaşındaki golcü için adım atılmasını istedi.

Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldızın değeri 20 milyon Euro.

Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

Darwin Nunez'in de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor

Uruguaylı santrfor, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de sarı-lacivertlilerin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

G.Saray'a transferde dev indirim ve taksit fırsatı!
Meksika grubunu hatasız tamamladı!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Başkan Erdoğan işaret etti, Trump doğruladı: NATO Zirvesi’ne Erdoğan için gidiyorum
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella'dan flaş karar! ABD maçı 11'i...
Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ollie Watkins kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! Ollie Watkins kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! 22:58
Dirk Kuyt kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! Dirk Kuyt kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! 22:48
Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! 20:38
G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden! 19:36
F.Bahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampı başladı! F.Bahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampı başladı! 18:15
F.Bahçe'den forvete ses getirecek transfer! F.Bahçe'den forvete ses getirecek transfer! 18:09
Daha Eski
F.Bahçe resmen duyurdu! "Ailemize hoş geldin" F.Bahçe resmen duyurdu! "Ailemize hoş geldin" 17:02
F.Bahçe, TFF ile görüştü! Fikstür... F.Bahçe, TFF ile görüştü! Fikstür... 16:20
TBF'den Beşiktaş'a para cezası TBF'den Beşiktaş'a para cezası 16:10
Trabzonspor'a ABD'li pivot Trabzonspor'a ABD'li pivot 16:07
Zeynep Sönmez çeyrek finale çıktı Zeynep Sönmez çeyrek finale çıktı 15:38
Filenin Efeleri haftayı galibiyetle açtı! Filenin Efeleri haftayı galibiyetle açtı! 15:36