Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Gelmeye sıcak bakıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi'nin ardından bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Darwin Nunez'i listeye ekledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe, Kosovalı futbolcuyla 3, Senegalli futbolcuyla ise 5 yıllık mukavele yaptı.
Muriqi sonrası bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.
Guirassy'deki pürüzleri çözmeye çalışan Fenerbahçe gündemine yeni bir forvet daha aldı: Darwin Nunez.
Başkan Aziz Yıldırım, Suudi ekibi Al Hilal'den ayrılmak isteyen 27 yaşındaki golcü için adım atılmasını istedi.
2028'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldızın değeri 20 milyon Euro.
Darwin Nunez'in de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Uruguaylı santrfor, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de sarı-lacivertlilerin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
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