Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in ifadelerinden dikkat çeken başlıklar...

"AVRUPA'DAKİ TÜM DERNEKLERİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ"

"Haziran ayı son 4 senedir şampiyonluk kutlamalarıyla geçiyor. Türkiye ve Avrupa'nın pek çok yerinde kutlamalarımız sürüyor. Bildiğiniz gibi geçenlerde bir davet üzerine Brüksel'e gittik, taraftarlarımızla buluştuk, şampiyonluğun sevincini gururunu paylaştık. Onun öncesinde de bazı çalışmalarımız vardı. Almanya'da çalışmalar vardı şu amaca yönelik; bildiğiniz gibi Avrupa'da vatandaşlarımız var, Galatasaray'ın da diğer takımlarla kıyaslanmayacak şekilde taraftarı mevcut. Buna bağlı olarak Almanya'da çalıştık, Brüksel'de devam ettik. Avrupa'da çeşitli derneklerimiz, gruplarımız var. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya ve İsviçre'de bu derneklerin yapısı bize güç veriyor. Bir eksiğimiz olduğunu hissettik. Tüm bu derneklerin bir çatı altında toplanması, bir tek yumruk olunması ihtiyacını hissedip çalışmaya başladık. Avrupa'daki tüm dernekleri bir araya getirecek organizasyonu yapacağız. Daha sonra Kuzey Afrika, Uzakdoğu, Amerika olacak şekilde devam edeceğiz.

"RAKİPLERİMİZLE ARAMIZDA OLUŞAN FARK..."

"Galatasarayımız hedeflediğimiz ve hayal ettiğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyor. Biz de yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Harcama limitleri açıklandı. Harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtlarından bir tanesidir."

HARCAMA LİMİTİ HAKKINDA

"TFF'nin harcama limiti dediği şey nedir? Basitçe anlatmak istiyorum. Tüm kontratlar, harcamalar, sponsorluklar TFF'de mevcut. TFF, bu yapılan çalışmaları, örneğin kulübün gelir kaydedebileceği konuları alt alta yazıp topluyor. Futbol için harcayacağı maaşlar, vergiler, teknik heyet, bütün giderleri alt alta yazıp topluyor. Diyor ki, tüm harcamalar için ancak gelirlerinizin yüzde 65'ini kullanabilirsiniz. Harcanan bu rakam, futbola ait gelirlerimizin yüzde 65'ine tekabül ediyor. Bir husus eksik, UEFA'dan bu sene kazandığımız yaklaşık 30 milyon Euro'ya yakın girdimiz olacak. Ne zaman, eylül ayı gibi. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık 11-12 milyar TL civarına çıkacak."

"EN GÜZEL TRANSFERLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Galatasaray Spor Kulübü'nün finansal yapılarının incelenmesi sonucunda, harcama limiti diye ifade edilen şey yüzde 65'e tekabül ediyor. 11-12 milyar gibi. Rakiplerimizin toplamı, bizim rakamımız kadar değil. Bu Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu, finansal yapısının ne olduğu konusunda büyük bir açıklama getiriyor. Bu açıklamayı ifade etmek zoruna hissettim kendimi. Çünkü bazı yanlış anlaşılmalar da oluyor. Bu açıklanan 9 milyar, ilavesiyle 11-12 milyar TL futbol takımının maaş, vergi, bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Elbette ki en güzel transferler için çalışıyoruz. En güzel takımı, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bunda en ufak tereddüt yok."

NBA AVRUPA PROJESİ

"Yetki istediğimiz bir diğer konu Basketbol AŞ'nin kurulması. Şartların oluşması halinde NBA Europe ligine katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin satılması. NBA Europe, geçen gün de bir konuyla yetkili açıklama yaptı. Galatasaray Spor Kulübü, NBA'de kurucu hissedar olarak katılmak için istediği şartlar var. Bunların başında AŞ haline gelmek var, hisse yapısının düzenlenmesi söz konusu."

PROJELER HAKKINDA

"Cumartesi günü olağanüstü genel kurumuzu gerçekleştireceğiz. Yapmak istediğimiz projelerle ilgili yetki isteyeceğiz. Yetki istediğimiz konuları tek tek ifade edeyim. Birinci konumuz, Mecidiyeköy'de bir binamız vardı, bu binanın rezidansa çevrilmesi suretiyle 180 tane rezidans dairesi vardı. Bunlardan 120 tanesini satıp Florya'daki arazinin satın alması için kullandık. Geriye 60'a yakın ünite kaldı. Bunları değerlendirmek üzere yetki istiyoruz. Oradaki inşaat aşağı yukarı bitti. Temmuz ayından itibaren teslimatları yapacağız satın alanlara. Diğer konu, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde akademi ve futbol altyapı takımları için 4 futbol sahası ve kamp tesislerinin bitirilmesi konusu var. İnşaat devam ediyor, yeni yönetim olarak bitirilmesi adına yetki talep ediyoruz. Diğer konu, Aslantepe Vadisi'ndeki 62 dönüm arazide amatör şubelerimizin büyük bölümünü tek çatı altında toplayacak idari binalar, çok amaçlı spor salonları, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu, ticari alanların inşa edilmesi. Burada da 23 Nisan'da temel attık, çalışmalar devam ediyor. Teferruatlı bir çalışmamız var. Genel kurul için hazırladık, sizlere buranın nasıl yapılacağını, buradan beklentimizin ne olduğunu çok teferruatlı bir biçimde anlatacağım. Diğer konu, Hasnun Galip Binası yerine yeni bina yapmak veya binayı güçlendirmek. Hasnun Galip'te tarihi bir binamız var. Bu bina, belediyenin tespiti sonucunda iskan edilmeye müsait değil. Statik yapısının zayıflığı dolayısıyla bina kullanım durumunda değil. İki alternatif var, binayı yıkıp yeniden yapmak. Diğeri, belediyenin talebi çerçevesinde statik olarak güçlendirilip kullanıma açılması. Her iki konuyu da irdeleyerek bu binayı yeniden kazandırmak, orada kulübümüze yönelik faaliyetlerinin ne olacağını anlatacağım. Bir diğer konu, şu anda devam eden Florya konut projesine komşu kulübümüze tahsisli 19 dönüm spor lejantlı arazide yeni spor tesisi projesinin geliştirilmesi. Geçmişte Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arsa. 19-20 dönüm arsa, konut projesi dışında bir arsa parçası. Senelerdir orayı ikinci antrenman sahası olarak kullanıyoruz. Florya'da yürüyen projeye eş zamanlı burada bir Metin Oktay Spor Kompleksi yapmak suretiyle değerli oyuncumuz Metin Oktay'ın hem hatırasını yaşatmak hem de üye kabul etmek suretiyle tenis kortları, kapalı salon, yüzme salonu inşa etmek suretiyle spor merkezi inşaatı yapacağız. Bunun için yetki isteyeceğiz. Sahip olduğumuz tesislerde yer alan kafe, restoran, ofis, reklam alanlarının kısmen veya tamamen kiraya verilmesi, sözleşmelerinin yapılması, geliştirilmesi konusunda da yetki istiyoruz."

HİSSE AÇIKLAMASI

"Kulübümüzün yüzde 60.01 Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar AŞ'nin hisselerinin satın alınması ya da ilan tarihindeki mevcut hissesi muhafaza edilmesi şartıyla satılması. Bildiğiniz gibi sermaye artışı dönemlerinde, rüçhan hakkı kullanılmayan senetlerin kulüp tarafından satın alması ve serbest piyasada satılması durumudur. Yüzde 60.01'lik hisse yapısını değiştirmeden bu operasyonu yapabilmek için yetki istiyoruz."