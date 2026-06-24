Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu
Fenerbahçe, transferde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Fransız basınına göre sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile prensip anlaşmasına varırken, İngiliz yıldızın da ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 20:38
Haberde, sarı-lacivertli kulübün oyuncuya oldukça cazip bir maaş teklifi sunduğu belirtildi.
Öte yandan Marsilya'nın Greenwood için 50-55 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin ise bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euroluk bir teklif yaptığı aktarıldı.
Haberde, İngiliz yıldızın Marsilya'dan ayrılmaya sıcak baktığı da vurgulandı.
24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 maçta görev aldı.
26 gol atarken 8 de asist yaptı.
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