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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu

Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu

Fenerbahçe, transferde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Fransız basınına göre sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile prensip anlaşmasına varırken, İngiliz yıldızın da ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 20:38
Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Hakan Safi yönetiminin gündemine aldığı Mason Greenwood transferi, seçim sonuçlarının ardından askıya alınmıştı.

Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu

Ancak kulüpte ikinci dönemine başlayan Aziz Yıldırım ve ekibi, İngiliz futbolcuyla temaslarını sürdürdü.

Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Mason Greenwood ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu

Haberde, sarı-lacivertli kulübün oyuncuya oldukça cazip bir maaş teklifi sunduğu belirtildi.

Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu

Öte yandan Marsilya'nın Greenwood için 50-55 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu

Fenerbahçe'nin ise bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euroluk bir teklif yaptığı aktarıldı.

Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu

Haberde, İngiliz yıldızın Marsilya'dan ayrılmaya sıcak baktığı da vurgulandı.

Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu

24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Anlaşma duyuruldu

İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 maçta görev aldı.

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