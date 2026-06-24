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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Amara Diouf'u resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Amara Diouf'u resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı. İşte sarı-lacivertli kulübün resmi açıklaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 14:34 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 14:40
Fenerbahçe, Amara Diouf'u resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in ardından yaz transfer döneminin ikinci imzasını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. İşte kulübün resmi açıklaması...

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN AMARA DIOUF"

"Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.

Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir.

Kulübümüz, Amara Diouf'u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.

Amara Diouf'a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz."

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